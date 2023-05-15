Бег полезен для здоровья, но не всегда и не всем

Часто в рекомендациях по здоровому образу жизни мы видим предложение бегать. Правда, врачи к таким советам «бывалых коучей» относятся настороженно. Бег, конечно, может помочь в оздоровлении, Но не всем.Кто-то начинает бегать по утрам, чтобы сбросить лишний вес. Другие так самоутверждаются, закаляют характер. Или повышают выносливость организма.Исследования и впрямь показывают: даже короткие регулярные пробежки способны снизить риск преждевременной смерти на 27%. Бег закаляет, тонизирует, даже настроение поднимает. Но, как у любых физических нагрузок, есть и свои ограничения.Бег — в принципе не самое естественное занятие для человека, скорее, физиологична для нас ходьба. Тем более, если вы бегаете по асфальту, это еще и на стопы, на связки большая нагрузка. И на нервную систему тоже, если вы, едва открыв глаза, сразу включаете скорость. А организм еще толком не проснулся, для него это стресс.Профессионалы напоминают: есть состояния организма, при которых с бегом стоит быть осторожными, о дозировке обязательно нужно советоваться с врачом. Например, при острых проблемах с сердцем. Или когда существует патология суставов, нарушения работы позвоночника. Тут лишняя нагрузка может стать роковой.