Невролог Демьяновская объяснила, как чувство страха нас раньше защищало, а теперь разрушает

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Тело покрывается холодным липким потом, сердце сначала замирает, а потом начинает бешено колотиться — все это проявления страха, когда нам угрожает опасность.Страх позволяет нам избегать опасных для жизни ситуаций, он сформирован эволюционно как защитный механизм. Страх возникает, когда что-то угрожает жизни, здоровью или социальному благополучию человека. Угроза может быть реальной или мнимой, а сама негативная эмоция интересна тем, что появляется заранее, когда ничего плохого еще не случилось.Как работает страх и так ли хорошо ничего не бояться, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Он срабатывает автоматически«Страх — природный защитный механизм, который срабатывает автоматически: видишь угрозу — убегай или вступай в бой, чтобы выжить. Именно страх спасал наших первобытных предков от лап хищников или природных бедствий. Испуг, ужас, паника, боязнь и опасение — это не синонимы слова „страх“, а оттенки эмоций, которые проявляются в зависимости от ситуации», — говорит врач-невролог.Именно чувство страха порой останавливает человека от рискованных поступков, тем самым защищая организм от возможных травм и увечий. Оно же помогает строить отношения в социуме, хотя в некоторых ситуациях может и мешать.Как работает страх?Страх зарождается в лимбической системе — древней структуре головного мозга. Именно лимбическая система в случае нештатной ситуации подает сигнал надпочечникам, которые выбрасывают в кровь гормоны стресса — адреналин, норадреналин, кортизол.Благодаря гормонам механизм страха дальше разворачивается по цепочке: учащаются сердцебиение и дыхание, расширяются зрачки, в кровь поступает большая доза глюкозы для усиленного питания мышц и мозга, сужаются сосуды, а кровь в теле перераспределяется, подстраховывая жизненно важные органы.Тело наполняется так называемой адаптивной энергией — оно готово к бою или быстрому отступлению, — а сознание максимально концентрируется на источнике опасности. Во время активных действий происходит разрядка — расход адаптивной энергии.Почему сейчас страх только вредит нам?В древности этот механизм работал для защиты от реальных, физических угроз. Это стихийные бедствия, дикие звери, агрессия других племен с угрозой истребления рода. Страх был нужен, чтобы защититься от гибели или серьезных повреждений. Но сегодня в нашей жизни многое изменилось, в том числе и угрозы, порождающие это чувство.«Современные люди боятся потерять работу или партнера, оказаться не в состоянии заплатить ипотеку. Все это тоже страхи, но на них нельзя ответить атакой или побегом. Получается, что мобилизация ресурсов организма происходит, а разрядка — нет. Адаптивная энергия искусственно подавляется и перераспределяется в организме. Но такое состояние нельзя назвать здоровым равновесием — это прогрессирующая патология, хронический стресс», — объясняет Екатерина Демьяновская.Для человека XXI века источником проблем со здоровьем часто становится устойчиво высокий уровень гормонов стресса. Под их влиянием возникает сахарный диабет, аритмия, гипертония, постепенно нарушается устойчивость центров страха и проявления эмоций, развиваются тревожное или депрессивное расстройство и другие психические нарушения.Бить или бежать?Реакция на страх зависит от тонуса вегетативной нервной системы — врожденной физиологической особенности. Одни бледнеют, покрываются холодным потом и даже теряют способность двигаться, другие, наоборот, краснеют и готовы активно действовать.Есть легенда, что полководцы так выбирали воинов: давали солдату пощечину или ругали его и смотрели, кто краснеет, а кто бледнеет. Брали в отряд только тех, кто краснел.Можно потерять страх?Способность бояться исчезает, если разрушен центр страха в мозге — миндалевидное тело лимбической системы. Так бывает, например, при генетическом заболевании — болезни Урбаха — Вите. Это очень редкая патология, при которой нарушается синтез эластичного матрикса кожи и слизистых оболочек. В результате кожа становится плотной и морщинистой, а голос — хриплым, происходит уплотнение областей головного мозга, в том числе миндалевидного тела.У здорового человека есть страх — это нормально, он заложен в нас природой как программа самосохранения. Бороться нужно с избыточной пугливостью, с хроническим стрессом, с фобиями (иррациональными страхами), потому что они могут помешать жизни в обществе или стать причиной соматических и психических болезней.