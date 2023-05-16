Невролог Демьяновская объяснила, как чувство страха нас раньше защищало, а теперь разрушает
Страх позволяет нам избегать опасных для жизни ситуаций, он сформирован эволюционно как защитный механизм. Страх возникает, когда что-то угрожает жизни, здоровью или социальному благополучию человека. Угроза может быть реальной или мнимой, а сама негативная эмоция интересна тем, что появляется заранее, когда ничего плохого еще не случилось.
Как работает страх и так ли хорошо ничего не бояться, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Он срабатывает автоматически
«Страх — природный защитный механизм, который срабатывает автоматически: видишь угрозу — убегай или вступай в бой, чтобы выжить. Именно страх спасал наших первобытных предков от лап хищников или природных бедствий. Испуг, ужас, паника, боязнь и опасение — это не синонимы слова „страх“, а оттенки эмоций, которые проявляются в зависимости от ситуации», — говорит врач-невролог.
Именно чувство страха порой останавливает человека от рискованных поступков, тем самым защищая организм от возможных травм и увечий. Оно же помогает строить отношения в социуме, хотя в некоторых ситуациях может и мешать.
Как работает страх?
Страх зарождается в лимбической системе — древней структуре головного мозга. Именно лимбическая система в случае нештатной ситуации подает сигнал надпочечникам, которые выбрасывают в кровь гормоны стресса — адреналин, норадреналин, кортизол.
Благодаря гормонам механизм страха дальше разворачивается по цепочке: учащаются сердцебиение и дыхание, расширяются зрачки, в кровь поступает большая доза глюкозы для усиленного питания мышц и мозга, сужаются сосуды, а кровь в теле перераспределяется, подстраховывая жизненно важные органы.
Тело наполняется так называемой адаптивной энергией — оно готово к бою или быстрому отступлению, — а сознание максимально концентрируется на источнике опасности. Во время активных действий происходит разрядка — расход адаптивной энергии.
Почему сейчас страх только вредит нам?
В древности этот механизм работал для защиты от реальных, физических угроз. Это стихийные бедствия, дикие звери, агрессия других племен с угрозой истребления рода. Страх был нужен, чтобы защититься от гибели или серьезных повреждений. Но сегодня в нашей жизни многое изменилось, в том числе и угрозы, порождающие это чувство.
«Современные люди боятся потерять работу или партнера, оказаться не в состоянии заплатить ипотеку. Все это тоже страхи, но на них нельзя ответить атакой или побегом. Получается, что мобилизация ресурсов организма происходит, а разрядка — нет. Адаптивная энергия искусственно подавляется и перераспределяется в организме. Но такое состояние нельзя назвать здоровым равновесием — это прогрессирующая патология, хронический стресс», — объясняет Екатерина Демьяновская.
Для человека XXI века источником проблем со здоровьем часто становится устойчиво высокий уровень гормонов стресса. Под их влиянием возникает сахарный диабет, аритмия, гипертония, постепенно нарушается устойчивость центров страха и проявления эмоций, развиваются тревожное или депрессивное расстройство и другие психические нарушения.
Бить или бежать?
Реакция на страх зависит от тонуса вегетативной нервной системы — врожденной физиологической особенности. Одни бледнеют, покрываются холодным потом и даже теряют способность двигаться, другие, наоборот, краснеют и готовы активно действовать.
Есть легенда, что полководцы так выбирали воинов: давали солдату пощечину или ругали его и смотрели, кто краснеет, а кто бледнеет. Брали в отряд только тех, кто краснел.
Можно потерять страх?
Способность бояться исчезает, если разрушен центр страха в мозге — миндалевидное тело лимбической системы. Так бывает, например, при генетическом заболевании — болезни Урбаха — Вите. Это очень редкая патология, при которой нарушается синтез эластичного матрикса кожи и слизистых оболочек. В результате кожа становится плотной и морщинистой, а голос — хриплым, происходит уплотнение областей головного мозга, в том числе миндалевидного тела.
У здорового человека есть страх — это нормально, он заложен в нас природой как программа самосохранения. Бороться нужно с избыточной пугливостью, с хроническим стрессом, с фобиями (иррациональными страхами), потому что они могут помешать жизни в обществе или стать причиной соматических и психических болезней.
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