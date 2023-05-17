4 хобби, которые помогут предотвратить деменцию

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Болезнь Альцгеймера входит в топ-5 самых распространенных хронических заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни.Ученые по сей день не изобрели лекарства против деменции. Однако большинство из них сходятся во мнении, что недуг можно предотвратить, если уделять внимание своему здоровью, а также не пренебрегать полезными хобби.ПрогулкиДаже у пациентов с диагностированной деменцией регулярные пешие прогулки улучшают функции мозга. Спорт не только укрепляет мышцы, но также оказывает благотворное влияние на когнитивные функции.ОбщениеПо данным исследований, регулярные встречи с приятелями способны снизить риск развития деменции на 70%. Но и это еще не все: если молодому поколению эксперты рекомендуют сократить время в соцсетях, то пожилым людям, напротив, может быть полезно общение в интернете. Такая коммуникация способна заменить "живые" встречи и поддержать активность мозга.РукоделиеЛюбые действия, требующие сосредоточенности и выполнения мелких однотипных движений, способствуют снятию стресса. А стресс, как известно, оказывает пагубное воздействие как на физическое, так и на ментальное здоровье.МедитацияУченые доказали, что регулярная медитация поддерживает участки мозга, отвечающие за память. Вдобавок к этому, люди, которые ввели медитацию в свою рутину, меньше подвержены стрессу.