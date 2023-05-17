4 хобби, которые помогут предотвратить деменцию
Ученые по сей день не изобрели лекарства против деменции. Однако большинство из них сходятся во мнении, что недуг можно предотвратить, если уделять внимание своему здоровью, а также не пренебрегать полезными хобби.
Прогулки
Даже у пациентов с диагностированной деменцией регулярные пешие прогулки улучшают функции мозга. Спорт не только укрепляет мышцы, но также оказывает благотворное влияние на когнитивные функции.
Общение
По данным исследований, регулярные встречи с приятелями способны снизить риск развития деменции на 70%. Но и это еще не все: если молодому поколению эксперты рекомендуют сократить время в соцсетях, то пожилым людям, напротив, может быть полезно общение в интернете. Такая коммуникация способна заменить "живые" встречи и поддержать активность мозга.
Рукоделие
Любые действия, требующие сосредоточенности и выполнения мелких однотипных движений, способствуют снятию стресса. А стресс, как известно, оказывает пагубное воздействие как на физическое, так и на ментальное здоровье.
Медитация
Ученые доказали, что регулярная медитация поддерживает участки мозга, отвечающие за память. Вдобавок к этому, люди, которые ввели медитацию в свою рутину, меньше подвержены стрессу.
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Добавил gorizont в категорию Неврология
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