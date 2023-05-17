Заменители сахара и подсластители не помогают похудеть - диетолог Пономарева

Людям следует избегать употребления подсластителей, чтобы похудеть.От диетической колы до маленьких таблеток, растворенных в кофе, вы, вероятно, сталкивались с подсластителями в какой-то момент своей жизни. Искусственные ароматизаторы, скрывающиеся под такими названиями, как ацесульфам К, аспартам, эритрит, сахарин, сорбит, ксилит и т. д., обещают обеспечить сладкий вкус при низком содержании калорий."Однако новое руководство ВОЗ призывает людей не использовать не содержащие сахара подсластители (NSS) в качестве инструмента для контроля веса. Давно известно, что низкокалорийные и бескалорийные подсластители не обязательно делают еду или напиток здоровыми, но они могут помочь снизить потребление сахара", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Поэтому в последнее столетие многие люди стали добавлять в свои продукты и напитки не содержащие сахара подсластители.Исследовательская группа изучила данные 283 исследований, проведенных с участием взрослых, детей, беременных женщин или смешанных групп населения.Результаты показали, что «использование заменителей не дает каких-либо долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей».Тем не менее, исследователи отметили, что использование заменителей сахара может привести к незначительной потере веса, «когда их использование приводит к снижению общего потребления энергии» в краткосрочной перспективе.Вызывает беспокойство тот факт ученые указали на «нежелательные эффекты», связанные с длительным употреблением подсластителей, такие как повышенный риск диабета 2 типа , сердечно-сосудистых заболеваний и смерти."Люди должны рассмотреть другие способы снижения потребления свободных сахаров, такие как употребление продуктов с природными сахарами, таких как фрукты или несладкие продукты и напитки".