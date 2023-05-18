Как правильно выбрать клубнику, чтобы не навредить здоровью
Чтобы не разочароваться в покупке, нужно знать несколько нюансов о ней.
Цвет
Ягоды должны быть однородного яркого красно-розового цвета. На плодах не должно быть помятостей или неровностей.
Если ягоды сильно красные или имеют интенсивно темно-красный цвет, то она в самом пике спелости или уже переспела. Ягода целая и не мятая - ее нужно употребить сразу после покупки. Если вы хотите, чтобы она постояла хотя бы день-два в холодильнике - такую покупать не стоит.
Не стоит выбирать ягоды неестественного яркого цвета - чем она ярче, тем больше вероятности "химии".
Зеленые пятна или белый кончик - признаки незрелости плода. Очень бледная клубника - тоже недозревшая. А еще такая клубника обычно несладкая.
Обращайте внимание на любые пятна на ягодах, так как они существенно снижают срок годности клубники.
Форма ягод
Чаще всего клубника имеет правильную округлую или удлиненную форму – это зависит от сорта. Листики на ягодке должны быть зеленого цвета. Если листьев нет, то не берите такую клубнику: через место от листьев в ягоду могли попасть микробы и такие плоды очень быстро портятся.
Листья должны быть только зеленого цвета. Сухие или желтые говорят, что клубника была сорвана уже давно. А употреблять ее можно максимум до трех дней после сбора.
Если между мякотью и листьями есть расстояние - клубника точно сладкая. Если листья прилегают плотно - ягоды с кислинкой.
Испорченные ягоды
Самая опасная вещь для клубники - серая гниль. Возбудитель серой гнили - грибок Botrytis cinerea. На ягодах появляются серые пятна и сам патоген проникает в ткани мякоти плода. Плод начинает усыхать и превращается в серый комок. Если есть хоть малейший признак серой гнили на ягодах - ее нельзя употреблять в пищу.
Аромат
У клубники должен быть насыщенный аромат. Если запаха нет, то возможно, ее рост ускорили какими-то добавками и удобрениями. Если есть сторонние или даже неприятные запахи - плоды могли обработать химикатами. Также это может говорить о неправильном хранении или начале процесса гниения.
Упаковка
Самый лучший вариант - порционные упаковки. Это могут быть картонные, деревянные или пластиковые боксы. В такой таре ягоды не мнутся и не пускают много сока.
Как правильно хранить клубнику
Дома обязательно сразу переберите клубнику. Хватит одной испорченной ягоды, чтобы к вечеру половина коробки стала непригодной в пищу. Сложите отдельно ягоды, которые помялись и полностью целые. Старайтесь выкладывать на сухую поверхность в один слой.
Мягкие ягоды промойте теплой водой - их можно сразу потребить в пищу. Если хотите заморозить, то промойте, дайте стечь воде и сухие ягоды выложите по одной на разделочную доску. Поставьте в морозилку, а потом готовые ягоды пересыпьте в пакеты для хранения.
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