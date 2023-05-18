Как правильно выбрать клубнику, чтобы не навредить здоровью

Клубника имеет множество полезных свойств. Она богата витаминами С и К, содержит антиоксиданты и диетические волокна, которые могут способствовать укреплению иммунной системы и улучшению пищеварения. Клубника также является низкокалорийным продуктом, что делает ее привлекательной для людей, следящих за своей фигурой.Чтобы не разочароваться в покупке, нужно знать несколько нюансов о ней.ЦветЯгоды должны быть однородного яркого красно-розового цвета. На плодах не должно быть помятостей или неровностей.Если ягоды сильно красные или имеют интенсивно темно-красный цвет, то она в самом пике спелости или уже переспела. Ягода целая и не мятая - ее нужно употребить сразу после покупки. Если вы хотите, чтобы она постояла хотя бы день-два в холодильнике - такую покупать не стоит.Не стоит выбирать ягоды неестественного яркого цвета - чем она ярче, тем больше вероятности "химии".Зеленые пятна или белый кончик - признаки незрелости плода. Очень бледная клубника - тоже недозревшая. А еще такая клубника обычно несладкая.Обращайте внимание на любые пятна на ягодах, так как они существенно снижают срок годности клубники.Форма ягодЧаще всего клубника имеет правильную округлую или удлиненную форму – это зависит от сорта. Листики на ягодке должны быть зеленого цвета. Если листьев нет, то не берите такую клубнику: через место от листьев в ягоду могли попасть микробы и такие плоды очень быстро портятся.Листья должны быть только зеленого цвета. Сухие или желтые говорят, что клубника была сорвана уже давно. А употреблять ее можно максимум до трех дней после сбора.Если между мякотью и листьями есть расстояние - клубника точно сладкая. Если листья прилегают плотно - ягоды с кислинкой.Испорченные ягодыСамая опасная вещь для клубники - серая гниль. Возбудитель серой гнили - грибок Botrytis cinerea. На ягодах появляются серые пятна и сам патоген проникает в ткани мякоти плода. Плод начинает усыхать и превращается в серый комок. Если есть хоть малейший признак серой гнили на ягодах - ее нельзя употреблять в пищу.АроматУ клубники должен быть насыщенный аромат. Если запаха нет, то возможно, ее рост ускорили какими-то добавками и удобрениями. Если есть сторонние или даже неприятные запахи - плоды могли обработать химикатами. Также это может говорить о неправильном хранении или начале процесса гниения.УпаковкаСамый лучший вариант - порционные упаковки. Это могут быть картонные, деревянные или пластиковые боксы. В такой таре ягоды не мнутся и не пускают много сока.Как правильно хранить клубникуДома обязательно сразу переберите клубнику. Хватит одной испорченной ягоды, чтобы к вечеру половина коробки стала непригодной в пищу. Сложите отдельно ягоды, которые помялись и полностью целые. Старайтесь выкладывать на сухую поверхность в один слой.Мягкие ягоды промойте теплой водой - их можно сразу потребить в пищу. Если хотите заморозить, то промойте, дайте стечь воде и сухие ягоды выложите по одной на разделочную доску. Поставьте в морозилку, а потом готовые ягоды пересыпьте в пакеты для хранения.