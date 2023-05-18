Почему шелушится кожа на лице и что с этим делать

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Узнайте, когда выбрасывать крем, а когда идти к врачу.Кожа шелушится из?за обезвоживания. Часто его путают с сухостью, но это разные понятия.Сухая кожа — это тип, при котором вырабатывается мало кожного сала. Тип остаётся с человеком на всю жизнь и не меняется.Обезвоженность — это временное состояние, при котором не хватает влаги в поверхностных слоях эпидермиса. Из?за недостатка кожного сала, которое удерживает жидкость, сухая кожа часто может быть обезвоженной. Но пересушить можно и нормальный, и жирный тип. В запущенных случаях это состояние будет называться ксеродермией, или ксерозом, — это чрезмерная сухость и шелушение кожи.Дерматолога сильнее беспокоит обезвоженность. Для сухого типа кожи требуется уход, который поможет увлажнить её и запереть в ней влагу. А обезвоженность — это не нормальное состояние, а патология. Её можно и нужно исправлять.Какие ещё признаки говорят об обезвоженности кожиСимптомы обезвоженности могут проявляться с разной интенсивностью. На лице это будут:ощущение стянутости;зуд;покраснение;повышение чувствительности;усиление существующих морщин и появление тонких новых.Чем может угрожать обезвоженность кожиОбычно это состояние просто неприятно. Но изредка возникают осложнения:Это может спровоцировать дебют экземы, но только у склонных к ней людей.Если в трещинки проникнут бактерии, разовьётся инфекция. Конечно, это касается ситуаций, когда защитные механизмы кожи плохо работают.Почему кожа на лице шелушится чаще всегоШелушение начинается, когда верхние слои эпидермиса теряют воду. Это может происходить по разным причинам.Сухой воздух в помещенииЦентральное отопление, печи, обогреватели и камины зимой сушат воздух, как и кондиционеры летом.Низкая влажность на улицеЕсли в атмосферном воздухе мало воды, то и кожа теряет её интенсивнее. В умеренном климате сухость будет зимой, особенно в ветреную погоду, а в жарких пустынных странах — круглый год.Умывание горячей водойЗдоровая кожа защищена ороговевшими клетками эпидермиса, которые можно представить как кирпичики. А промежутки между ними заполнены специальными липидами, как цементом. Постоянное воздействие горячей воды травмирует липиды рогового слоя и вызывает сухость.Чрезмерное очищениеТут то же, что и с горячей водой. Если кожу постоянно трут либо очищают чересчур агрессивными средствами, такими как скрабы и сильные пилинги, то защитные свойства слабеют, вода испаряется и начинается шелушение.Неподходящий уходУход для кожи подбирают исходя из её типа и текущего состояния. Если любой тип обезвожен, то нужно временно убрать вещества, которые разрушают поверхностные липиды или провоцируют аллергию. Это:кислоты;ретиноиды;средства с отдушками и красителями.Когда липидный слой восстановится, их можно будет постепенно возвращать. Чем жирнее кожа, тем более активные компоненты в более высокой концентрации можно использовать в уходе. Правда, на спирт это правило не распространяется: он может быть только в санитайзере для рук.Помните, что пожелания кожи меняются в зависимости от времени года и других факторов. Например, летом ей может нравиться гелевое увлажнение, а зимой — плотный крем.Кожные заболеванияПри некоторых заболеваниях защита кожи изначально не работает. Так бывает при атопическом дерматите, когда очень сухая кожа нуждается не просто в увлажнении, а в восстановлении липидного слоя.Шелушение может возникать и из?за других кожных заболеваний, таких как псориаз, экзема, ихтиоз.Чрезмерное нахождение на солнцеУльтрафиолет и так повреждает кожу и постепенно высушивает её. Но если появляются ожоги, то жидкость испаряется ещё быстрее.Другие болезниСухость кожи бывает при обострении аллергии, диабете и патологиях почек.Побочный эффект от леченияУ некоторых людей кожа становится сухой из?за химиотерапии, диализа или принимаемых лекарств.СтарениеС возрастом сальные железы работают хуже. Поэтому уменьшается количество кожного сала, которое помогает удерживать влагу. Из?за недостатка воды страдают жировые клетки и коллагеновые волокна, а кожа истончается.Как бороться с шелушением на лицеЧтобы избежать обезвоживания, часто достаточно подкорректировать образ жизни и подобрать правильный уход:Не допускайте обезвоживания и пейте до того, как почувствуете жажду.Поставьте дома увлажнитель, чтобы воздух не пересыхал.Очищайте кожу средством, подходящим вашему типу.Не злоупотребляйте горячими ваннами.После умывания промокайте лицо, но не трите.Наносите крем сразу после умывания, чтобы восстановить липидный слой и «запечатать» воду.Избегайте косметики с агрессивными компонентами, если есть шелушение либо вы чувствуете, что появились стянутость и дискомфорт.Если обезвоживание очень сильное, пользуйтесь не увлажняющим кремом, а специальными эмолиентами. Это средства с липидами, которые напоминают ваши собственные. Они замещают повреждённый защитный слой.Избегайте активного солнца с 11:00 до 16:00.Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, когда выходите на улицу.Бросьте курить, потому что эта привычка сушит кожу и делает её тусклой.Когда надо обратиться к врачуВ большинстве случаев шелушащаяся кожа хорошо реагирует на изменения в уходе и образе жизни. Однако иногда причины бывают более глубокими.Обязательно проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом, если:шелушение не проходит, несмотря на все ваши усилия;кожа становится воспалённой и болезненной;шелушащиеся пятна сильно зудят, а вы не можете спать и заниматься привычными делами;вы чешетесь настолько активно, что появляются царапины или открытые раны;области шелушащейся кожи увеличиваются в размерах и начинают распространяться по всему телу;кожа становится сухой и толстой на фоне лечения рака.В этом случае врач, скорее всего, порекомендует стероидную мазь и, возможно, назначит дополнительное обследование.