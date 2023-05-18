Ученые нашли способ обратить вспять старение мышц

Ученые из Университета Монаша (Австралия) нашли способ приостановить возрастную атрофию мышц. Процессы старения и способы борьбы с ними изучали на примере африканской рыбы под названием нотобранх Фурцера (Nothobranchius furzeri).Эти рыбы обладают самой короткой продолжительностью жизни среди позвоночных, разводимых в неволе – от четырех до шести месяцев. При этом у них наблюдаются такие же признаки старения, как у людей: укорочение концов хромосом (теломер), снижение способностей к регенерации, раковые опухоли.Авторы нового исследования сосредоточились на саркопении – возрастном изменении скелетной мускулатуры, которое приводит к постепенной потере мышечной массы и силы. Точные причины этого состояния до сих пор не известны.Ученые проанализировали клетки и молекулы скелетных мышц рыбы на разных стадиях: в молодости, в пожилом и в очень преклонном возрасте. Оказалось, что и у рыб, и у людей присутствует одно общее свойство. Так, у чрезвычайно старых особей проявляются механизмы, предотвращающие дальнейшее ухудшение здоровья скелетных мышц. Они могут в конечном итоге способствовать продлению жизни.Ученые также проанализировали метаболизм Nothobranchius furzeri на разных стадиях старения. Результаты показали, что в преклонном возрасте происходит истощение липидов, которые являются основными источниками энергии в клетках.«Мы считаем, что это имитирует состояние ограничения калорий – процесс, который, как известно, увеличивает продолжительность жизни других организмов. Он активирует механизмы, позволяющие поддерживать баланс питательных веществ и жить дольше. Такой же процесс наблюдается в мышцах профессиональных спортсменов», – отметили авторы научной работы.Ученые пришли к выводу, что определенные медикаменты могут влиять на метаболические процессы, связанные со старением. В перспективе, с их помощью можно будет приостановить и даже обратить вспять возрастную дегенерацию мускулов.