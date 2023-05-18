Психолог Панкратова призвала худеющих после родов женщин отказаться от диет

Женщинам после родов важно избегать диет, поскольку ограничения в еде приведут только к еще большему набору веса, а также к дополнительному стрессу. Об этом рассказала психолог Елена Панкратова.Самым действенным методом, чтобы избавиться от лишнего веса, является снижение количества калорий, поступающих с пищей, относительно расхода калорий. При этом необдуманно сокращать калорийность и резко лишать себя любимых продуктов также опасно, поскольку это может привести к обратному эффекту.Также психолог порекомендовала подумать, когда, чем и при каких условиях вы переедаете. В этом может помочь дневник питания, куда нужно записывать всю потребляемую еду и напитки. Можно также начать считать калории, чтобы контролировать их количество. Панкратова советует придерживаться четырехразового питания без дополнительных перекусов. Также женщинам после родов следует больше отдыхать и заботиться о себе.Ранее ученые из Эдинбургского университета выяснили, что мужчины на низкокалорийной диете сжигают жир быстрее, чем женщины. По их мнению, это может быть связано с эстрогеном — одним из основных женских половых гормонов.