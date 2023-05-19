Если не соблюдать эти 3 правила, кофе превращается в яд для организма
Хороший кофе полезен для организма, защищает печень, снижает риск развития болезни Альцгеймера, в небольших количествах показан даже сердечникам, а еще продлевает жизнь. Это доказали ученые в самых разных исследованиях.
Одно из последних также показало, что люди, пьющие кофе регулярно, не склонны к сахарному диабету второго типа и набору лишнего веса из-за особенностей метаболизма. Правда, речь не идет о том, чтобы ради похудения заливать в себя кофе литрами.
Врач-эндокринолог объяснила, при соблюдении каких условий кофе на самом деле полезен.
Три правила здорового употребления кофе
Не пить кофе во время еды
Если вы привыкли запивать кофе сырники или творог, полезные каши и мясные блюда, то рискуете недополучить полезные вещества из них.
«Кофеин связывает большое количество полезных веществ, в первую очередь железа, кальция и магния, мешая их усвоению из пищи, — предупреждает врач-эндокринолог Зухра Павлова. — По сути, кофе обедняет ваш рацион».
Совет врача — пить кофе отдельно от приема пищи, лучше — не раньше чем через час после завтрака или обеда.
Пить не больше 1-2 чашек в день
Врач предупреждает, что на кофе действительно можно «подсесть». Причем привыкание вызывает не кофеин, а скорее ощущение бодрости, которое дает напиток. Когда человек начинает пить кофе в огромных количествах, особенно если сильно устает в течение дня, то получает «передоз» кофеина. Это провоцирует нервозность, раздражительность, тревожность, нарушения сна.
«Если пить слишком много кофе, то количество кальция в крови уменьшается, — обращает внимание эндокринолог. — Как следствие, начинается выработка паратгормона, увеличиваются паращитовидные железы и уменьшается плотность костной ткани. А это уже риск развития остеопороза и возможных гормональных нарушений».
Выбирать черный кофе, без сахара и молока
Кофе в чистом виде — без сиропов и сахара — полезен. А любая калорийная добавка, даже молоко, в разы повышает его калорийность. А значит, растет опасность инсулинорезистентности и, как следствие, развитие диабета в будущем.
«С кофе, как, собственно, и с любым другим продуктом или препаратом, главное — умеренность и правильный прием. И тогда от него будет только польза», — резюмирует Зухра Павлова.
Другое мнение
Одно из недавних исследований показало, что кофе с небольшим количеством молока — полезнее черного. Как заявляют датские ученые, сочетание белков и антиоксидантов удваивает противовоспалительные свойства иммунных клеток.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал об исследовании ученых Ирана. Они назвали добавку к кофе, которая заставляет мозг работать лучше, проанализировав 40 научных исследований, в том числе несколько клинических.
Как оказалось, такая пряность, как корица, помогает мозгу лучше справляться с запоминанием информации, усваивать новые знания и даже уменьшает тревожность, а еще обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Важно правильно выбирать хорошую корицу. Подробнее об этом читайте в материале нашего издания.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctorpiter.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий