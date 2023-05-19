Если не соблюдать эти 3 правила, кофе превращается в яд для организма

Если вы уверены, что кофе — скорее полезный напиток, а не вредный, если не злоупотреблять им, то абсолютно правы. Но с оговоркой — при условии, что вы соблюдаете три важных правила. О них рассказала врач-эндокринолог.Хороший кофе полезен для организма, защищает печень, снижает риск развития болезни Альцгеймера, в небольших количествах показан даже сердечникам, а еще продлевает жизнь. Это доказали ученые в самых разных исследованиях.Одно из последних также показало, что люди, пьющие кофе регулярно, не склонны к сахарному диабету второго типа и набору лишнего веса из-за особенностей метаболизма. Правда, речь не идет о том, чтобы ради похудения заливать в себя кофе литрами.Врач-эндокринолог объяснила, при соблюдении каких условий кофе на самом деле полезен.Три правила здорового употребления кофеНе пить кофе во время едыЕсли вы привыкли запивать кофе сырники или творог, полезные каши и мясные блюда, то рискуете недополучить полезные вещества из них.«Кофеин связывает большое количество полезных веществ, в первую очередь железа, кальция и магния, мешая их усвоению из пищи, — предупреждает врач-эндокринолог Зухра Павлова. — По сути, кофе обедняет ваш рацион».Совет врача — пить кофе отдельно от приема пищи, лучше — не раньше чем через час после завтрака или обеда.Пить не больше 1-2 чашек в деньВрач предупреждает, что на кофе действительно можно «подсесть». Причем привыкание вызывает не кофеин, а скорее ощущение бодрости, которое дает напиток. Когда человек начинает пить кофе в огромных количествах, особенно если сильно устает в течение дня, то получает «передоз» кофеина. Это провоцирует нервозность, раздражительность, тревожность, нарушения сна.«Если пить слишком много кофе, то количество кальция в крови уменьшается, — обращает внимание эндокринолог. — Как следствие, начинается выработка паратгормона, увеличиваются паращитовидные железы и уменьшается плотность костной ткани. А это уже риск развития остеопороза и возможных гормональных нарушений».Выбирать черный кофе, без сахара и молокаКофе в чистом виде — без сиропов и сахара — полезен. А любая калорийная добавка, даже молоко, в разы повышает его калорийность. А значит, растет опасность инсулинорезистентности и, как следствие, развитие диабета в будущем.«С кофе, как, собственно, и с любым другим продуктом или препаратом, главное — умеренность и правильный прием. И тогда от него будет только польза», — резюмирует Зухра Павлова.Другое мнениеОдно из недавних исследований показало, что кофе с небольшим количеством молока — полезнее черного. Как заявляют датские ученые, сочетание белков и антиоксидантов удваивает противовоспалительные свойства иммунных клеток.Ранее «Доктор Питер» рассказывал об исследовании ученых Ирана. Они назвали добавку к кофе, которая заставляет мозг работать лучше, проанализировав 40 научных исследований, в том числе несколько клинических.Как оказалось, такая пряность, как корица, помогает мозгу лучше справляться с запоминанием информации, усваивать новые знания и даже уменьшает тревожность, а еще обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Важно правильно выбирать хорошую корицу. Подробнее об этом читайте в материале нашего издания.