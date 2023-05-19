Диетолог посоветовала продукты для перекуса

Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, какие продукты стоит выбрать для перекуса.

Эксперт отметила, что можно купить в магазине готовые овощные палочки из моркови, яблок в пакетиках или заранее подготовить овощи дома. Отлично подойдут для перекуса цитрусовые и бананы.

Также можно выбрать сухофрукты и орехи, но не стоит есть их слишком много, так как в них содержится много калорий.

Часто в рационе не хватает белковых продуктов, поэтому можно выбрать в качестве перекуса порционные сыры и кисломолочные продукты.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь