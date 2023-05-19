Эксперт назвал самую вредную позу для сна

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Эксперт по коррекции осанки Джеймс Лейнхардт назвал самую вредную позу для сна.По словам специалиста, опасней всего спать на животе с подтянутым к животу коленом и руками, уложенными по обе стороны подушки. Лейнхардт отметил, что такая поза серьезно увеличивает нагрузку на все тело и особенно на спину и шею.Более здоровой альтернативой, по словам эксперта, является сон на боку. В этой позе Лейнхардт порекомендовал подкладывать одну подушку между коленями, а вторую прижимать к груди в течение ночи. Это поможет избежать привычного переворачивания на живот во сне.