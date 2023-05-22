Факторы, повышающие риск болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — один из наиболее распространенных видов деменции. Сначала у человека проявляются очень слабые, практически незаметные симптомы, но с возрастом ситуация ухудшается.Лекарства от болезни Альцгеймера нет, препаратами можно только купировать симптомы на определенных стадиях. Однако ученые регулярно рассматривают различные факторы риска, которые могут повлиять на течение болезни.Посттравматическое расстройство (ПТСР)Ученые из штата Вирджиния в США провели исследование, в рамках которого выявили взаимосвязь ПТСР и болезни Альцгеймера. Эксперты провели анализ здоровья людей, которые когда-либо участвовали в боевых действиях. Это было сделано с помощью специальной базы, которая хранит данные о генетике, заболеваниях и образе жизни военных.В итоге ученые выяснили, что наличие посттравматического расстройства напрямую влияет на развитие болезни Альцгеймера.Черепно-мозговые травмыНаличие черепно-мозговых травм также может влиять на предрасположенность к болезни Альцгеймера. С помощью той же базы ученые провели другое исследование и оценили состояние здоровья ветеранов боевых действий. Так как большинство из них уже не молоды, они находятся в группе риска по болезни Альцгеймера. Те, у кого были черепно-мозговые травмы и посттравматическое расстройство, гораздо чаще подвергались болезни Альцгеймера.Фруктовая диетаВыяснилось, что наличие большого количества фруктозы в организме, может быть связано с повышенным риском болезни Альцгеймера. Ученые провели исследование и выявили взаимосвязь. Исследователи предположили, что наличие фруктозы и внутриклеточной мочевой кислоты (побочный продукт фруктозы) способствуют накоплению белков в организме, вызывающих болезнь Альцгеймера. Они уменьшают приток крови в мозг, что становится результатом развития этого вида деменции.