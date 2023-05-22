Увеличенная щитовидка, лишний вес и еще 5 частых причин, которые заставляют храпеть во сне

По некоторым данным, до 10% людей страдают ночным храпом. Но это не только привычка, которая мешает спать самому человеку и раздражает его близких. Часто храп сигнализирует о проблемах со здоровьем.В большинстве случаев специалисты считают храп опасным для здоровья, особенно если человек храпит громко и с паузами в дыхании — это признак обструктивного апноэ сна. Однако это не означает, что каждый храпящий страдает этим заболеванием. У него могут быть и другие причины.Специалисты издания Onet.pl назвали семь самых частых причин, заставляющих человека храпеть по ночам.1. Заложенность носаЗаложенный нос — частая проблема аллергиков. Из-за него возникают трудности с дыханием, что в свою очередь приводит к храпу. Но в этом случае решение достаточно простое — использовать специальные препараты, уменьшающие отек мягких тканей и успокаивающие воспаление.Заложенность носа может быть также вызвана хроническим воспалением носовых пазух или искривлением носовой перегородки. Бывает она еще у беременных в связи с избытком гормонов.2. Специфическая форма небаЛюди с более низким, толстым и мягким небом могут чаще испытывать проблемы с правильным дыханием во сне. Если храп, вызванный этой проблемой, очень беспокоит и приводит к апноэ сна, можно обратиться к врачу и обсудить возможность коррекции неба с помощью лучевой терапии.3. Лишний весПо мнению ученых Хельсинкского университета, правильное питание и регулярные физические упражнения могут помочь в борьбе с храпом. Исследования показали, что избыточный вес или ожирение намного увеличивают риск развития проблем с дыханием во время сна. Это связано с тем, что лишний жир, накапливающийся вокруг шеи, давит на трахею и мешает нормально дышать.Финны обследовали 72 человека, страдавших апноэ во сне. Часть добровольцев изменила свой образ жизни, начав правильно питаться и заниматься спортом, остальные ничего не меняли и вошли в контрольную группу. Через три месяца ученые повторно обследовали участников эксперимента. Оказалось, что люди из первой группы похудели в среднем на 11 килограммов, стали лучше спать и меньше храпеть. При этом 6 из 10 человек в этой группе перестали испытывать апноэ во сне.4. Употребление алкоголяАлкоголь, особенно выпитый перед сном, может вызывать по ночам храп. Спиртные напитки способствуют расслаблению мышц дыхательных путей, заставляя храпеть во сне даже тех, кто обычно так не делает.5. Сон на спинеПоза, в которой вы спите, тоже влияет на храп. Привычка засыпать на спине увеличивает риск ночных пробуждений. Все из-за того, что в этом положении тела язык опускается вниз и перекрывает поток воздуха, способствуя появлению храпа. Спать лучше на боку.6. Возраст и полСогласно статистике, после 30 лет вероятность того, что человек будет храпеть, возрастает. Чаще всего этой проблемой страдают люди старше 40 лет.Кроме того, мужчины храпят чаще женщин. У женщин храп обычно появляется уже после наступления менопаузы.7. Проблемы со щитовидной железойСильный храп может быть связан с увеличением щитовидной железы. По мере изменения в размерах этот орган начинает сдавливать дыхательные пути, тем самым ограничивая поток воздуха.Это не значит, что у каждого храпящего человека есть какие-то проблемы с гормонами. Однако, если кроме храпа у человека наблюдаются такие симптомы, как резкие колебания веса, утомляемость, слабость, выпадение волос, стоит обратиться к врачу и пройти обследование щитовидной железы.Что делатьЕсли вас мучит храп, лучше все-таки попытаться найти его причину. Согласно некоторым исследованиям, невылеченный храп может приводить к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию и инфаркт, а также увеличивать риск диабета второго типа.