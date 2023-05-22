Масло жожоба помогает в лечении акне - дерматолог Гольдин
Масло жожоба, воскообразное вещество желтого цвета, получают из семян куста жожоба. На протяжении многих лет потребители видели, как его добавляют в косметику и увлажняющие средства, и на это есть веские причины, поскольку исследования показали его противовоспалительное действие.
Исследования доказали, что он эффективен при лечении акне и поражений кожи, а также может играть роль в заживлении ран.
В одном исследовании было проверено действие глиняных масок для лица, содержащих масло жожоба, у 133 человек с легкой формой акне.
"После шести недель лечения они показали 54-процентное уменьшение угревой сыпи, включая багровые пятна, кисты и комедоны. Другое лабораторное исследование клеток показало, что воск масла жожоба может быть эффективным при лечении ран. Это может оказаться полезным при симптомах открытых ран, оставленных прыщами", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин
Хотя для изучения преимуществ и возможных рисков масла жожоба необходимы дополнительные исследования.
Жожоба, богатая питательными веществами, витаминами и жирными кислотами, является единственным растением, в семенах которого хранится жидкий воск. Имея ту же молекулярную структуру, что и натуральные эфиры воска, содержащиеся в здоровой коже человека, она более восприимчива к жизненно важным питательным веществам и антиоксидантам. , помогая коже вести себя так, как это всегда было задумано.
«Более того, жожоба обладает естественными антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, обезболивающими, противовоспалительными и гипоаллергенными свойствами, поэтому его используют для облегчения появления широкого спектра кожных заболеваний».
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