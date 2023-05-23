Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом для здоровья щитовидной железы

Дефицит йода может привести к увеличению щитовидной железы, появлению так называемого зоба.

Наша щитовидная железа нуждается в йоде, который содержится в различных продуктах. Когда организм не получает достаточно йода, то гормоны щитовидной железы не вырабатываются в достаточном количестве.

«Дефицит йода может вести к увеличению щитовидной железы и появлению зоба, провоцирует развитие гипотиреоза и умственной отсталости у младенцев и детей, матери которых страдали дефицитом йода во время беременности», - рассказала врач-эндокринолог Эльвира Яушева.

Врач перечислила признаки, которые говорят о дисфункции щитовидной железы и сниженной выработке ее гормонов.

Постоянная усталость, недостаток энергии в течение дня без видимой причины.
Необъяснимая грусть, плаксивость, депрессивное состояние.
Снижение (или даже отсутствие) либидо.
Изменение текстуры и внешнего вида кожи (может стать сухой и зудящей, быстро покрывается морщинами).

Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом, которые поддерживают и укрепляют здоровье щитовидной железы.

Сыр.
Коровье молоко, мороженое.
Яйца.
Творог и йогурт.
Йодированная поваренная соль.
Морская рыба, водоросли и морепродукты.
Чернослив.
Грудка индейки.
Картофель.
Белая фасоль.

Также йод можно получать с добавками, но принимать их следует только после консультации с врачом.
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