Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом для здоровья щитовидной железы
Наша щитовидная железа нуждается в йоде, который содержится в различных продуктах. Когда организм не получает достаточно йода, то гормоны щитовидной железы не вырабатываются в достаточном количестве.
«Дефицит йода может вести к увеличению щитовидной железы и появлению зоба, провоцирует развитие гипотиреоза и умственной отсталости у младенцев и детей, матери которых страдали дефицитом йода во время беременности», - рассказала врач-эндокринолог Эльвира Яушева.
Врач перечислила признаки, которые говорят о дисфункции щитовидной железы и сниженной выработке ее гормонов.
Постоянная усталость, недостаток энергии в течение дня без видимой причины.
Необъяснимая грусть, плаксивость, депрессивное состояние.
Снижение (или даже отсутствие) либидо.
Изменение текстуры и внешнего вида кожи (может стать сухой и зудящей, быстро покрывается морщинами).
Эндокринолог Яушева назвала продукты с йодом, которые поддерживают и укрепляют здоровье щитовидной железы.
Сыр.
Коровье молоко, мороженое.
Яйца.
Творог и йогурт.
Йодированная поваренная соль.
Морская рыба, водоросли и морепродукты.
Чернослив.
Грудка индейки.
Картофель.
Белая фасоль.
Также йод можно получать с добавками, но принимать их следует только после консультации с врачом.
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