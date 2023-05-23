Эти 2 горячих напитка помогают снизить холестерин за несколько недель - врач Андреева

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Зеленый и черный чай могут привести к снижению уровня холестерина в течение нескольких недель.Невылеченный высокий уровень холестерина может сделать ваши артерии более жесткими и узкими, повышая риск серьезных проблем со здоровьем, включая болезни сердца и инсульты. Эта летучая природа жирного вещества делает крайне важным держать преступника под контролем.«Несколько исследований показали, что черный чай, особенно с молоком или без него, помогает снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая холестерин», - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваНапример, систематический обзор 11 испытаний показал, что как черный, так и зеленый чай снижают уровень холестерина ЛПНП. ЛПНП, также известный как «плохой» холестерин, является виновником, ответственным за создание основы для дальнейших проблем со здоровьем.Существует также «хороший» холестерин, который помогает поглощать плохой тип холестерина из крови и доставлять его обратно в печень, где он вымывается из организма.«Чай снижает уровень холестерина из-за содержания в нем катехинов, которые являются антиоксидантами. Катехины увеличивают рецепторы ЛПНП, увеличивая поглощение холестерина ЛПНП из крови».Более того, любимые горячие напитки могут привести к снижению уровня холестерина всего за 12 недель. Исследование показало снижение соотношения холестерина ЛПНП/ЛПВП за это время.Участники выпивали либо 200 миллилитров черного чая, либо простую горячую воду три раза в день, чтобы оценить эффект, при этом основной напиток показал многообещающее снижение.Около двух-трех чашек чая в день с молоком или без него должно быть достаточно, чтобы добиться цели.