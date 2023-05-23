Лишний вес — плюс 5 лет, бессонница — еще 4 года: как образ жизни заставляет нас стареть быстрее

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Каждый из нас хочет жить долго, при этом максимально сохранив ясность ума, внешнюю красоту и здоровье. На наше долголетие влияет не только наследственность, но и собственные привычки, которые нужно формировать.Программа жизни заложена на уровне генов, которые мы унаследовали от предков. Но это не значит, что мы сами никак не можем повлиять на них. И речь не о том, чтобы бороться с признаками старения при помощи косметологии и пластической медицины, так как это только коррекция внешних изменений.Важнее влиять на организм изнутри, комплексно, включая в свою жизнь ряд полезных привычек. Каких? Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач kаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.Эликсир молодости — мы самиУченые многие десятилетия бьются над созданием эликсира молодости — средства, которое будет способно затормозить или вовсе остановить старение. Но вряд ли он будет найден, поскольку наступление старости — закономерный этап жизни.Однако продолжительность нашей жизни зависит не только от изначально заложенной программы, но и от того, что мы сами делаем, чтобы поддержать свое здоровье и красоту. И здесь важно формирование максимально здоровых привычек и традиций семьи.Ты то, что ты ешьДля того чтобы все наши клетки и ткани работали максимально продуктивно, необходимо ежедневно пополнять запас нутриентов, а также витаминов и минералов, необходимых для обновления клеток и получения энергии. Для этого нужны полноценные белки, ненасыщенные растительные и насыщенные животные жиры, а также углеводы. Но не любая пища пойдет на пользу и замедлит старение: избыток трансжиров, пищевой химии в виде красителей, консервантов, стабилизаторов и так далее негативно влияет на организм.Поэтому важно максимально сокращать в рационе количество обработанной пищи, полуфабрикатов, фастфуда, всего жареного, маринованного и консервированного. В рацион важно добавить больше свежих овощей и фруктов, ягод, цельного зерна, бобовых, орехов и семечек. Важны нежирное мясо, рыба, птица, приготовленные без сильного зажаривания до хрустящей корки.Контроль веса — путь к долголетиюЕсть данные исследований, которые утверждают, что избыточный вес, особенно более 10 килограммов от нормы, может сократить продолжительность жизни на 4-5 лет. И чем больше лишнего жира вы носите на себе, тем хуже прогнозы. Это связано с негативным влиянием ожирения на многие органы и системы: избыточная нагрузка на суставы и скелет в целом, нарушения в работе дыхательной системы, страдание сердца и сосудов. Поэтому потеря даже нескольких килограммов лишнего веса — это уже существенный вклад в здоровье и долголетие.Помимо того, что на себе нужно носить лишний вес, который причиняет неудобства сам по себе, ожирение провоцирует и ряд неприятных симптомов: утомляемость, боли в ногах, варикоз, одышку, нарушения пищеварения, боли в сердце, скачки давления. Поэтому, если хотите жить дольше, следите за весом, не допуская набора лишних кило. А если они у вас уже есть, нужно заняться постепенным похудением.Движение — это долгая жизньХотя об этом говорили еще на заре медицины, но и сегодня утверждение о том, что движение помогает поддержать здоровье и продлить жизнь, не подвергается сомнению. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, крадут у себя до 6-7 лет жизни. Помимо того, что дефицит нагрузки делает нас слабее, не тренируя мышцы, он еще и способствует набору веса, ускоренному старению и остеопорозу. Все это существенно ухудшает жизнь в зрелом возрасте и дополнительно ее сокращает.Конечно, это не значит, что нужно ежедневно проводить время в спортзале, поднимая гири или тренируясь на тренажерах. Активность подразумевает и занятия спортом, и другие формы деятельности. Чаще ходите пешком, катайтесь на велосипеде, роликах, лыжах, полезны прогулки, пешие походы и домашние дела в активном ритме, гимнастика.Здоровый сон — долгая жизньЛюди, страдающие бессонницей, по данным исследований, живут на 4-5 лет меньше тех, чей сон удовлетворительный. Но зачастую мы сами сознательно лишаем себя полноценного и качественного отдыха, работая допоздна, в ночные смены, проводя время перед сном в гаджетах или перед телевизором. Мы нарушаем циклы мелатонина, из-за чего страдает процесс засыпания, возникают проблемы со сном и постоянная усталость. Важно планомерно переводить себя на оптимальный режим сна и отдыха, следить за количеством и качеством сна — это поможет жить дольше.«Нет» вредным привычкам!По данным исследований, курение сигарет сокращает жизнь на 8-10 лет, а избыточное употребление алкоголя может сократить ее на 10-20 лет, в зависимости от тяжести алкогольной зависимости.В сочетании между собой эти факторы влияют еще хуже. Поэтому важно как можно раньше отказаться от пагубных пристрастий, чтобы нивелировать их негативное влияние на организм. Постепенно тело восстановит повреждения, нанесенные дурными привычками, но, конечно, не все. Поэтому в идеале не стоит и начинать.