Невролог Алехина: проверьте свой риск деменции исходя из вашего образа жизни
"Было обнаружено, что люди подвержены высокому риску заболевания мозга, они могли бы изменить свое поведение и образ жизни, чтобы снизить этот риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина .
Факторы риска деменции
Определенные факторы риска развития деменции, такие как возраст и генетика, неизбежны. Тем не менее, есть много способов, с помощью которых человек может снизить риск развития умопомрачительного состояния.
«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте» .
Вы можете вести более здоровый образ жизни, если:
Соблюдение здоровой, сбалансированной диеты
Поддержание здорового веса
Регулярные тренировки
Содержание алкоголя в рекомендуемых пределах
Отказ от курения
Поддержание артериального давления на здоровом уровне.
Исследования показывают, что дополнительные факторы риска деменции, которые стоит смягчить, включают:
Потеря слуха
Нелеченная депрессия
Одиночество или социальная изоляция
Сидя большую часть дня.
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