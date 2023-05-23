Невролог Алехина: проверьте свой риск деменции исходя из вашего образа жизни

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Если бы вы увидели, что находитесь на пути к развитию деменции, внесли бы вы необходимые коррективы, чтобы снизить вероятность ее возникновения?"Было обнаружено, что люди подвержены высокому риску заболевания мозга, они могли бы изменить свое поведение и образ жизни, чтобы снизить этот риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина .Факторы риска деменцииОпределенные факторы риска развития деменции, такие как возраст и генетика, неизбежны. Тем не менее, есть много способов, с помощью которых человек может снизить риск развития умопомрачительного состояния.«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте» .Вы можете вести более здоровый образ жизни, если:Соблюдение здоровой, сбалансированной диетыПоддержание здорового весаРегулярные тренировкиСодержание алкоголя в рекомендуемых пределахОтказ от куренияПоддержание артериального давления на здоровом уровне.Исследования показывают, что дополнительные факторы риска деменции, которые стоит смягчить, включают:Потеря слухаНелеченная депрессияОдиночество или социальная изоляцияСидя большую часть дня.