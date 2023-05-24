Диетолог Арзамасцев: бананы содержат полезные для сердца микроэлементы
Врач Арзамасцев назвал в интервью бананы полезными для укрепления сердечного здоровья фруктами. В частности, они являются богатым источником калия – микроэлемента, необходимого сердечной мышце в большом количестве. Когда организм получает достаточно калия, сердце лучше справляется с нагрузками, отметил специалист.
Кроме того, в бананах присутствуют витамины группы В, которые тоже «любит» сердце.
«Бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний, но для их профилактики и хорошей работы сердца они полезны», - сообщил Арзамасцев .
В то же время диетолог обратил внимание на высокое содержание в бананах сахара. По той причине они противопоказаны диабетикам и рекомендуются в первую очередь спортсменам и физически активным людям, у которых организм хорошо справляется с усвоением углеводов.
«Если человек не активен, спортом не занимается, тогда бананы лучше не есть каждый день, а в течение недели чередовать с другими фруктами», - посоветовал эксперт.
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