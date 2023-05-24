Названы часто игнорируемые признаки повышенного давления у женщин

Медики советуют женщинам контролировать свое артериальное давление, а также не игнорировать признаки недомогания, даже если они не кажутся серьезными.Повышенное давление часто остается незамеченным, в то время как оно создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг и другие органы, включая глаза и почки. Также с ним тесно связаны риски смертельно опасных нарушений – сердечных приступов и инсультов. Специалисты Европейского общества кардиологов (ESC) констатировали, что вероятность пострадать от нелеченых сердечных заболеваний, ассоциированным с высоким АД, является гораздо более высокой для женщин чем для мужчин. Эксперты объясняют это тем, что проблемы с сердцем у женщин часто трактуются как следствие усталости, перегрузок или особенностей работы женского организма. По статистике, опасные сердечные патологии (например, инфаркт миокарда) диагностируются и лечатся у женщин позже в сравнении с мужчинами.Профессор Анджела Маас, представитель Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды), заявила: все взрослые женщины должны серьезно относиться к своему кровяному давлению, знать свои значения и обращаться к врачу, если оно становится слишком высоким.«Одним из опасных последствий гипертонии у женщин является развитие сердечной недостаточности, при которой их сердечная мышца становится жесткой», - рассказала профессор Маас изданию Mirror.Симптомы гипертонии у женщин могут ошибочно приниматься за менопаузу, стресс или тревогу. Говоря об этом, эксперт назвала часто игнорируемые проявления гипертонии у представительниц слабого пола.Повышенная усталость.Задержка жидкости, отеки.Одышка в более зрелом возрасте.Аритмия.Боль в груди или между лопатками.Головные боли.Приливы.Специалист посоветовала женщинам обзавестись привычкой проверять свое артериальное давление, начиная с 40 лет. Профессор Маас предупредила: отсутствие физических упражнений, резкое увеличение веса, активное потребление соли и чрезмерное употребление алкоголя являются одними из наиболее распространенных факторов, провоцирующих развитие артериальной гипертонии.