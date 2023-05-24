Потребление шоколада снижает риск смерти у женщин

Ученые из Университета Теннесси выяснили, что регулярное потребление шоколада женщинами в постменопаузе немного снижает риск смерти от любых причин.Предыдущие исследования по изучению связи между потреблением шоколада и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и ИБС, дали противоречивые результаты.В новой работе ученые проанализировали данные нескольких тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет из 40 клинических центров США. Их диету оценили в начале исследования с использованием вопросника FFQ.За время исследования было зарегистрировано 25 тысяч смертей, в том числе семь тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, семь тысяч смертей от рака и три тысячи смертей от деменции.Ученые обнаружили, что более высокое потребление шоколада женщинами было связано с пониженной вероятностью диабета и высокого уровня холестерина в крови в начале исследования.Также участницы исследования, употреблявшие шоколад, имели более низкий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто шоколад не употреблял. Риск был еще ниже у тех, кто съедал одну порцию каждый день.Также регулярно употреблявшие шоколад женщины имели немного меньше шансов умереть от ИБС, рака легкого или деменции (но не болезни Альцгеймера). Несмотря на это, любительницы шоколада чаще имели более высокий индекс массы тела (ИМТ).Также они, как правило, чаще имели нездоровые привычки, включая курение, повышенное потребление калорий, а также хуже питались, меньше двигались и потребляли больше кофе или чая.