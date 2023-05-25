Есть ли эффект от йодной сетки при ушибах
Зачем наносить йодную сетку
По словам дерматолога клиники «Медси» в Красногорске Светланы Студеникиной, раствор йода представляет собой антисептик местного применения. Он убивает микробы, снимает отёчность и боль.
«Йодная сетка при ушибах без повреждения кожного покрова оказывает местное противовоспалительное действие, стимулирует капиллярное кровообращение в коже. Нанесение раствора йода на место ушиба приводит к усилению микроциркуляции кровяного русла, что способствует снятию отёчности и болевых ощущений», — объяснила врач «Секрету фирмы».
Кому нельзя наносить йодную сетку
Врач предупредила, что йодную сетку не стоит делать:
детям младше 1 года;
при нарушениях работы функций щитовидной железы;
при аллергических реакциях на йодсодержащие препараты;
при переизбытке йода в организме.
Как правильно нанести йодную сетку
Сначала нужно проверить, как вообще организм отреагирует на йод. Дерматолог посоветовала нанести небольшое количество раствора в область запястья или на локтевой сгиб и понаблюдать за реакцией в течение 30 минут. Если нет отёка и покраснения, сетку можно делать.
«Нанесите раствора йода на область поражения в виде решётки из вертикальных и горизонтальных линий, с диаметром ячеек около 1 см. При этом будьте осторожны: если кожа повреждена, раствор нельзя наносить на открытые раны. Это может привести к раздражению области поражения и ожогу», — отметила Студеникина.
Специалист рекомендовала сначала очистить рану от загрязнения местными антисептиками — хлоргексидином или мирамистином. Затем наносите раствор йода на кожу, не затрагивая раневую поверхность.
«Обильное нанесение раствора йода на кожу может привести к нежелательным побочным эффектам: раздражение, контактный дерматит, ожог», — добавила врач.
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