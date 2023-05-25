Есть ли эффект от йодной сетки при ушибах

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Дерматолог Студеникина: йодная сетка при ушибах снимает боль и отёчность. У раствора йода есть выраженный противомикробный эффект, сказала врач. Но если кожа на месте ушиба повредилась, то применять сетку надо осторожно. На открытую рану её наносить нельзя, потому что может быть и ожог. Ещё специалист посоветовала не прибегать к йоду при проблемах со щитовидкой и при аллергии на йодсодержащие препараты.Зачем наносить йодную сеткуПо словам дерматолога клиники «Медси» в Красногорске Светланы Студеникиной, раствор йода представляет собой антисептик местного применения. Он убивает микробы, снимает отёчность и боль.«Йодная сетка при ушибах без повреждения кожного покрова оказывает местное противовоспалительное действие, стимулирует капиллярное кровообращение в коже. Нанесение раствора йода на место ушиба приводит к усилению микроциркуляции кровяного русла, что способствует снятию отёчности и болевых ощущений», — объяснила врач «Секрету фирмы».Кому нельзя наносить йодную сеткуВрач предупредила, что йодную сетку не стоит делать:детям младше 1 года;при нарушениях работы функций щитовидной железы;при аллергических реакциях на йодсодержащие препараты;при переизбытке йода в организме.Как правильно нанести йодную сеткуСначала нужно проверить, как вообще организм отреагирует на йод. Дерматолог посоветовала нанести небольшое количество раствора в область запястья или на локтевой сгиб и понаблюдать за реакцией в течение 30 минут. Если нет отёка и покраснения, сетку можно делать.«Нанесите раствора йода на область поражения в виде решётки из вертикальных и горизонтальных линий, с диаметром ячеек около 1 см. При этом будьте осторожны: если кожа повреждена, раствор нельзя наносить на открытые раны. Это может привести к раздражению области поражения и ожогу», — отметила Студеникина.Специалист рекомендовала сначала очистить рану от загрязнения местными антисептиками — хлоргексидином или мирамистином. Затем наносите раствор йода на кожу, не затрагивая раневую поверхность.«Обильное нанесение раствора йода на кожу может привести к нежелательным побочным эффектам: раздражение, контактный дерматит, ожог», — добавила врач.Летом на даче или где-нибудь на отдыхе есть риск не просто пораниться, а получить укус. И ладно, если укусит комарик. А если целая гадюка? Одним йодом тут не обойтись. Как остаться в живых после укуса ядовитой змеи, мы рассказывали здесь.