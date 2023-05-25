Врач Соломатина: шпинат препятствует высокому давлению у пожилых людей

Диетолог Соломатина: шпинат содержит большую концентрацию калия, выводящего излишки жидкости.Врач-диетолог Соломатина сообщила в интервью, почему пожилым людям полезно есть шпинат. Медик рассказала «Москве 24», , что шпинат является богатым источником таких «сердечных» микроэлементов как магний и калий. Благодаря высокому содержанию калия он препятствует высокому давлению.«Калий выводит излишки жидкости и тем самым препятствует повышению давления. Магний улучшает состояние нервной системы, снимает раздражительность, укрепляет костную ткань», – проинформировала диетолог Елена Соломатина.Врач добавила, что в составе шпината присутствует большое количество каротиноидов – эти антиоксиданты содействуют укреплению защитных функций слизистых тканей, а также эндотелия сосудов, благоприятно сказываются на иммунной системе и на состоянии органов зрения. По словам эксперты, пожилым людям полезно употреблять шпинат в том числе для профилактики катаракты, грозящей им слепотой.Вдобавок шпинат содержит витамин K, необходимый для здоровых костей и нормальных процессов свертываемости крови, а также витамин E, укрепляющий сердце и сосуды.