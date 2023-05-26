Врач Прокопенко предупредила об опасности синдрома ночной еды

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Врач-эндокринолог Прокопенко: многие люди могут испытывать ночью сильнейший аппетит.Эндокринолог Прокопенко рассказала о существовании синдрома ночной еды, при котором люди не могут отказаться от привычки есть по ночам. Жертвы такого синдрома не просто перекусывают, а полноценно едят в ночные часы, причем не от случая к случаю, а на постоянной основе.«Синдром ночной еды – это одно из нарушений пищевого поведения, при котором человек потребляет более 25% от общего суточного количества калорий после ужина или ест по ночам, просыпаясь от голода», - проинформировала врач.В комментарии aif.ru Елена Прокопенко отметила, что часто к возникновению этого нарушения ведут стрессовые события. Также врач предупредила об опасности синдрома ночной еды. Замечено, что у подверженных ему людей нередко наблюдаются ожирение, повышенная тревожность, склонность к депрессии, утренняя анорексия.Врач-эндокринолог подчеркнула, что с таким нарушением следует обращаться к специалистам. Основным способом борьбы с ним может стать избавления от стресса или тревожного расстройства, обучение навыкам его контроля.«Помогут расслабляющие техники, работа с психотерапевтом, хобби и любые методы, которые успокаивают нервную систему», - уточнила эксперт.Поимо этого, с тягой к еде ночью помогают покончить налаженный режим питания и сна. Расстройства сна нередко способствуют тому, что люди начинают есть по ночам – для их профилактики медик рекомендует спокойные вечерние прогулки, отказ от чтения новостей и просмотра телевизора по вечерам, прием успокоительных травяных настоев – например, валерьяны или пустырника.