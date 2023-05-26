Врач Жито: лишний вес может быть следствием избытка кортизола

Врач Алексей Жито: выработка гормона стресса кортизол оказывает большое влияние на массу тела.Врач Жито сообщил, что гормонные нарушения могут быть ответственными за лишний вес, который не устраняется попытками изменить образ жизни. В частности, такая проблема может быть следствием избытка стрессового гормона кортизола. По словам Алексе Жито, именно повышенный уровень кортизола как правило является причиной жироотложения на животе у относительно стройных и не злоупотребляющих едой людей.«Если количество кортизола превышает допустимую норму, то начинает разрушаться мышечная ткань, а жир наоборот скапливается в области живота», - рассказал специалист журналу Marie Claire.Медик объяснил, что избыток кортизола, способствующий увеличению подкожного и абдоминального жира, обычно встречается у людей, пребывающих в хроническом стрессе, постоянном напряжении, страдающих от бессонницы, отеков, варикоза. В случае резко возникшей полноты, увеличения живота имеет смысл проверить содержание гормонов в крови, убежден эксперт.