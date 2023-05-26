Невролог Ерохин: сон на левом боку имеет много преимуществ

Хотя сон на правом боку считается полезным для сердца, он также имеет много недостатков, констатировал врач- невролог Владимир Ерохин.Как лучше спать – на левом или на правом боку? Отвечая на этот вопрос порталу «МедикФорум», невролог Ерохин заметил, что большинство взрослых людей предпочитают ту позу для сна, которая кажется им наиболее удобной. Что касается накопленных на сегодня данных, касающихся положения тела во сне, многие из них говорят о преимущества сна на левом боку.Влияние на кровообращение. По словам эксперта, сон на левом боку помогает сердцу эффективно перекачивать кровь, поскольку в таком положении идущий через него кровоток увеличивается. Правильное кровообращение является ключом к поддержанию общего состояния здоровья, подчеркнул врач.Влияние на печень. Поскольку печень находится на правой стороне тела, сон на этой стороне способствует большей нагрузке на жизненно важный орган. По мнению специалиста, людям с проблемной печенью не следует часто спать в положении на правом боку.Риск кислотного рефлюкса. Многие люди, склонные к изжоге, могут ощущать ухудшение имеющейся проблемы, если они постоянно спят на правом боку. Такая простая вещь, как переворачивание на левый бок может помочь уменьшить неприятное проявление кислотного рефлюкса при попытке заснуть, подсказал специалист.