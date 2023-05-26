Эксперты предупредили о влиянии острой пищи на здоровье и красоту

Острая пища вызывает проблемы с кожей и зубами, рассказала нутрициолог, косметолог Елена Богатова. Она предупредила россиян о влиянии специй на красоту и здоровье.Врач объяснила, что острые продукты могут вызывать расширение кровеносных сосудов и приводить к покраснению кожи лица, а также стимулировать потоотделение, из-за чего кожа становится более жирной.У некоторых людей может быть аллергия на острые блюда. У них появляется раздражение, покраснение и опухание кожи, — Елена Богатова, косметолог, нутрициолог.Однако, по ее словам, влияние острой пищи на внешний вид зависит от индивидуальных особенностей людей: не все, кто любит блюда поострее, заметят их влияние на здоровье или красоту.«Культура питания, гигиена и генетика также сказываются на внешнем виде кожи. Недостаток витаминов и минералов может привести к ее сухости, шелушению и неровному тону», — добавила Богатова.По словам собеседницы «Ленты.ру», чрезмерное употребление острой пищи негативно влияет на зубы. Острые и кислые продукты могут разъедать эмаль и приводить к появлению повышенной чувствительности или кариесу.«Умеренное потребление острой пищи в рамках сбалансированной диеты, скорее всего, не окажет серьезного влияния на внешний вид. Однако если у вас есть проблемы с кожей или зубами, может быть полезно ограничить потребление острых продуктов. В этом случает нужно проконсультироваться с врачом», — подвела итог Богатова.