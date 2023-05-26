Невролог Демьяновская рассказала о 4 основных причинах синдрома холодных ног

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Есть люди, у которых даже в жару стопы прохладные, а иногда — ледяные. Нередко эти люди мерзнут в комфортной температуре или страдают от избыточной потливости ног. Насколько это опасно?Чаще всего стопы становятся прохладными или даже очень холодными, если вы ходите по полу босиком, замерзли или у вас высокая температура. Это нормально, поскольку организм перераспределяет кровь внутри тела, чтобы согревать наиболее важные органы. Но есть категория людей, у которых ноги холодные практически постоянно. У одних это особенности организма, которые сформировались с самого детства, у других — признак проблем со здоровьем. О том, когда холодные ноги — это проблема, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Синдром холодных ног существуетВ норме у относительно здоровых людей разного возраста ноги могут ненадолго похолодеть после длительного пребывания на морозе или купания в воде низкой температуры. Такая реакция организма абсолютно нормальная, физиологическая. Однако после согревания температура ног должна непременно прийти в норму, они согреваются до температуры тела.Но если стопы длительно остаются холодными независимо от внешних обстоятельств, стоит обратиться к врачу. Такой симптом может указывать на болезни, требующие пристальной диагностики и лечения. Постоянное замерзание или низкая температура ног как отдельное явление даже получили свое специфическое название — «синдром холодных ног». То есть это не отдельная болезнь, а только проявление определенных проблем в организме.Причин много, нужно обследоватьсяЕсли синдром холодных ног стал вашим спутником в любое время года и при любых обстоятельствах, это чаще всего стоит расценивать как признак нарушений кровообращения в области капилляров и мелких артерий. В этом случае нужно стимулировать кровоток за счет различных методик или устранять препятствия для полноценной циркуляции крови.В некоторых случаях подобный синдром может указывать на пока еще скрыто протекающие патологии нервной системы, нарушения обмена веществ, вызванные дисбалансом гормонов, или недостаток питательных веществ. В каждом случае нужно подробно разбираться, устраняя все причины похолодания ног.Когда в сосудах бляшкиЧастая причина холодных ног — атеросклероз сосудов на уровне малого таза или нижних конечностей. При этом заболевании на внутренней стенке артерий образуются холестериновые бляшки, суживающие просвет и не дающие крови нормально циркулировать. В результате приток крови к ногам ухудшается, поэтому они холодеют, объясняет Екатерина Демьяновская.Также ноги могут быть холодными у людей, которые долгое время соблюдают ограничительную диету и сильно худеют, питаясь очень скудно и ограниченно. Организму не хватает витаминов и минералов, в результате обмен веществ и теплообмен нарушаются.Виновниками могут быть веныЕсли зябкость ног, постоянное их похолодание, сопровождается слабостью, тяжестью — возможно, у человека развилась хроническая венозная недостаточность. Другие характерные симптомы этого состояния — отек, ощущение распирания в ногах, особенно во второй половине дня, изменение цвета кожи нижней трети голени и стопы.При любых подобных ощущениях стоит обратиться к врачу-флебологу, чтобы сразу определить тяжесть состояния, возможности консервативного лечения или применения более радикальных вмешательств.Постоянно низкое давлениеЕще одна причина холодных ног — артериальная гипотензия, то есть пониженное артериальное давление. При этом заболевании кровь хуже циркулирует по организму. Особенно трудно ей добраться до отдаленных участков.«Люди с таким диагнозом плохо переносят холод, а в тепле никак не могут согреться», — говорит Екатерина Демьяновская.В этом случае врач может подобрать средства, которые помогут поддерживать уровень давления.Проблемы с нервамиКроме того, холодные ноги — одно из проявлений полиневропатии, заболевания, которое поражает нервные волокна. Другие признаки болезни — покалывания, снижение чувствительности ног, жгучая, ноющая или колющая боль, чувство, будто по ним ползают мурашки. Полиневропатия нижних конечностей может быть одним из осложнений сахарного диабета.«Холодные ноги — симптом, который может указывать на довольно серьезные проблемы со здоровьем. Игнорировать его не стоит, особенно если есть и другие неприятные проявления: беспричинная слабость, изменение цвета кожи ног, боли в мышцах и суставах, онемение, необычные ощущения или отеки. Все это повод немедленно обратиться к врачу», — резюмирует врач Екатерина Демьяновская.