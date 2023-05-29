7 неожиданных и даже опасных причин тошноты

Возможно, виноваты проблемы с мозгом или гепатит.Существуют десятки, а то и сотни причин тошноты. Среди них есть вполне очевидные: пищевое отравление, переедание (особенно если речь идёт о жирной пище), тренировки на полный желудок, похмелье, укачивание или токсикоз первого триместра беременности. Но бывает так, что тошнит, а из-за чего — совершенно непонятно.1. Острый стрессМутит перед экзаменом или серьёзным разговором с шефом? Это совершенно нормально. Страх, перевозбуждение, беспокойство — всё это может казаться нашему организму тошнотворным.Такая реакция часто бывает у детей и подростков. Поэтому, кстати, детская отмазка от школы или контрольной — «Ой, у меня живот болит!» — часто вовсе не отмазка.Но нередко накрывает и взрослых. Всё зависит от индивидуальных особенностей и уровня стресса.Что с этим делать. Прежде всего — успокоиться. Глубоко подышать. Прогуляться. Возможно, принять валериану. Как только острый стресс будет снят, тошнота отступит.2. ОбезвоживаниеТошнота — частый признак того, что организму не хватает жидкости. Как правило, вторым симптомом в этом случае становится сухость во рту.Что с этим делать. Выпейте стакан прохладной воды.3. Заболевания внутреннего ухаВо внутреннем ухе, помимо прочего, расположен вестибулярный аппарат. Любые расстройства этой части уха, например лабиринтит или болезнь Меньера, могут привести к тому, что вестибулярка засбоит.Мозг теряет ориентацию в пространстве, из-за чего кажется, будто земля уходит из-под ног. Чтобы удержаться в вертикальном положении, наш организм запускает реакции, часть из которых затрагивает рвотный центр в мозге. И возникает приступ тошноты.Что с этим делать. Если тошнота сопровождается головокружением и/или болью в ухе, ухудшением слуха, шумом, как можно быстрее обратитесь к отоларингологу.4. Лёгкое сотрясение мозгаТошнота — один из наиболее ярких симптомов черепно-мозговой травмы. Вообще, сотрясение мозга — штука крайне сложная в диагностике. Его, как правило, выявляют не анализами и исследованиями, а по субъективным жалобам пациентов.Так что, если вас тошнит без повода, попробуйте вспомнить, не ударялись ли вы головой сегодня или вчера. Возможно, играли в футбол и сделали пас макушкой? А может, на крутом повороте задели затылком о поручень или виском о стенку маршрутки? К сотрясению может привести даже самый незначительный, на первый взгляд, удар.Что с этим делать. Если вы не теряли сознание при ударе, то ваше возможное сотрясение, скорее всего, не опасно. Просто отдохните: прилягте или присядьте в комфортное кресло, расслабьтесь. В большинстве случаев симптомы проходят за 15–30 минут.Если же тошнота, причиной которой мог стать удар (особенно если он сопровождался потерей сознания), продолжается, отправляйтесь к терапевту. Это обязательно! Сотрясение мозга чревато тяжёлыми осложнениями.5. Хроническое травматическое повреждение мозгаЭто одно из последствий проигнорированных сотрясений. Дело в том, что травмы головного мозга могут иметь накопительный эффект. У некоторых людей он выражен меньше (их мозг выводит образующиеся при травмах токсины быстрее), у других — больше (у них токсины накапливаются и серьёзно влияют на мозговые функции). К какой категории относитесь вы, установить можно только с помощью генетического анализа.Если в прошлом у вас могли быть регулярные травмы головы — к примеру, вы увлекаетесь экстремальными видами спорта и не раз падали, боксируете, занимаетесь борьбой, принимали участие в военных действиях — и при этом в какой-то момент вы начали ощущать приступы тошноты, сопровождающиеся усталостью и головной болью, это может быть оно — хроническое травматическое повреждение мозга.Что с этим делать. Идти к невропатологу. Вам потребуется пройти ряд тестов, возможно, включая разные виды МРТ.6. Низкое артериальное давлениеСлабость, лёгкое головокружение и тошнота как финальный аккорд — ключевые признаки снижения АД.Что с этим делать. Прилечь и отдохнуть. Можно выпить пару стаканов воды или съесть что-то солёное — эти способы несколько увеличат объём крови и помогут поднять давление.К счастью, низкий уровень АД редко бывает опасным. Однако он может ухудшать качество жизни, поэтому вам стоит проконсультироваться с терапевтом.7. Вирусный гепатитЕщё до желтушного периода вирусный гепатит нередко проявляется снижением аппетита и немотивированной (на первый взгляд, естественно) тошнотой. Чуть позже к этим симптомам присоединяются зуд кожи, дискомфорт в области печени, иногда — повышение температуры…Что с этим делать. Идти к терапевту или к гепатологу — специалисту по диагностике и лечению болезней печени и желчевыводящих путей. Кстати, тошнота, сопровождаемая дискомфортом в правой части живота, может также быть признаком дискинезии желчных путей — так называется нарушение оттока желчи.И гепатит, и дискинезия смертельно опасны. Так что важно выявить их на раннем этапе, о котором нередко свидетельствует именно тошнота.