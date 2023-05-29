Пластический хирург рассказала, как замедлить старение

Правильное питание, снижение стресса и полноценный сон помогут замедлить старение кожи, рассказала NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. По ее словам, также важно пить достаточное количество воды.Очень важно следить за режимом работы и отдыха, уделить особое внимание питанию. Лучше не отказываться от полноценного сна и качественной пищи в пользу ночных смен на работе или фастфуда. Употребляйте минимум пять порций фруктов и овощей в неделю, старайтесь минимизировать стресс. Важно научиться отключаться от внешних раздражителей, если ваша цель — молодость и долголетие. Упомянула она и о водно-солевом балансе: выпивать ежедневно суточную норму воды из расчета 30 мл на 1 кг веса, — сказала хирург.Для домашнего ухода Блинова посоветовала подобрать средства вместе с дерматологом или косметологом. Врач также напомнила о необходимости ежедневного умывания и снятия декоративной косметики.Говоря о пластической хирургии, врач сказала, что если возрастные изменения дают о себе знать в области шеи, можно сделать платизмопластику. По ее словам, эта операция позволяет смоделировать более четкий овал нижней трети лица, убрать второй подбородок и кольца Венеры. Операцию можно выполнить вместе с подтяжкой нижней трети лица, где возрастные изменения появляются раньше всего.