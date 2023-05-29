Сомнологи объяснили, отчего люди просыпаются ночью и как этого избежать

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Между сном и иммунной системой существует тесная двусторонняя связь. Сон играет важную роль в борьбе организма с инфекциями и болезнями, обеспечивая защиту через активацию различных компонентов иммунной системы.Исследования показывают, что современные люди спят меньше, чем их предшественники 50 или 100 лет назад. Средняя продолжительность сна в США сегодня составляет около 6,8 часов, в то время как в 1942 году люди спали в среднем около 8 часов.Это связано с различными факторами, такими как удалённая работа, социальные сети и потоковое видео, которые могут отвлекать людей и заставлять засиживаться перед сном. Кроме того, экраны гаджетов излучают свет, который может влиять на выработку мелатонина, гормона, регулирующего сон, что приводит к проблемам со сном.В последнее время появился интересный термин - "revenge bedtime procrastination" или "прокрастинация отхода ко сну в качестве мести". Это явление, когда люди не ложатся спать вовремя, чтобы "отомстить" себе за то, что они чувствуют, что упустили или не успели сделать в течение дня.Важно понимать, что регулярный и качественный сон имеет большое значение для нашего общего здоровья и иммунной системы. Поэтому важно прилагать усилия, чтобы ложиться спать вовремя и создавать благоприятные условия для хорошего сна.