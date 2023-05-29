Кардиолог объяснила, как сохранить сосуды здоровыми

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Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, как сохранить сосуды и сердце здоровыми, а также как избавиться от проблем, которые появились после 50 лет.«С возрастом функциональные возможности нашего организма снижаются. Все это приводит к инфарктам, инсультам, сердечной недостаточности. Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит», – отметила эксперт.Также Анна Кореневич рекомендовала есть больше овощей и фруктов, меньше – жирного и сладкого. Кроме того, врач рекомендовала пить больше воды. Кроме того, гражданам посоветовали уметь вовремя отдыхать и переключаться, а также поменьше нервничать, пишет «Российская газета».