3 «модные диеты» вызывают проблемы со здоровьем глаз - нутрициолог Строков

Врач предупредил о трех популярных диетах, которые могут поставить под угрозу здоровье глаз.Именно здесь часто вступают «причудливые диеты», обещающие лучшее здоровье и быструю потерю веса. Однако некоторые популярные диеты могут отрицательно сказаться на здоровье ваших глаз.«Кето, прерывистое голодание и палео — самые популярные «причудливые» диеты прямо сейчас. Эти диеты могут привести к дефициту ключевых витаминов и питательных веществ, что может вызвать ряд заболеваний глаз», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Кето диетаКето-диета основана на резком сокращении потребления углеводов, чтобы привести организм в метаболическое состояние, называемое кетозом.Этот режим питания приветствуется для быстрого снижения веса, некоторые исследования также показывают, что диета не обеспечивает достаточного количества кальция, витамина D, магния и фосфора.Прерывистое голоданиеИнтервальное голодание основано на длительных периодах времени без еды, за которыми следует временное окно, в течение которого вы едите как обычно. Например, популярный подход включает прием пищи в течение восьмичасового окна и голодание в течение 16 часов.Однако потенциальные проблемы с этим типом голодания включают низкий уровень сахара в крови или гипогликемию.Люди с низким уровнем сахара в крови могут испытывать нечеткость зрения или другие нарушения зрения. В первые дни голодания организм также выделяет большое количество воды и соли, что может привести к обезвоживанию.«Это может вызвать усталость глаз, головные боли или двоение в глазах, поскольку глаза не смазываются должным образом».ПалеодиетаОснованная на режимах питания наших предков, палеодиета делает акцент на яйцах и мясе, выращенных травой, рыбе и морепродуктах, фруктах, некрахмалистых овощах, орехах, семенах и маслах.Исключаются зерновые, бобовые, молочные продукты и обработанные пищевые продукты. Если потребление молочных продуктов значительно ограничено и не заменено другими источниками кальция, это может привести к его дефициту."Употребление слишком большого количества красного мяса может привести к повышению уровня белка и насыщенных жиров сверх рекомендуемого уровня. Это, в свою очередь, может вызвать закупорку кровеносных сосудов, питающих глаза".