Ошибка в измерении давления после 45 лет, из-за которой гипертонию можно перепутать с нормой

Нельзя поставить гипертоническую болезнь, лишь один раз измерив давление. Чтобы облегчить диагностику, нужно вести специальный дневник, а главное, мерить давление правильно. Кардиолог рассказала, что может пойти не так в этой простой, казалось бы, процедуре.Не так страшна гипертония, как ее последствия — инфаркт или инсульт с последующей инвалидностью или летальным исходом. В нашей стране сейчас делается многое, чтобы предупредить развитие болезни.«Большая роль отводится амбулаторному звену, которое должно заниматься первичной профилактикой, — рассказывает кардиолог Городской поликлиники №6 Петербурга Татьяна Штырова. — Врачи разъясняют: есть факторы риска, на которые пациенты могут повлиять. Если на начальной стадии справиться с гиподинамией, избыточным весом, ограничить употребление соли и жидкости, отказаться от курения и алкоголя, то это уже 30% успеха.При поликлиниках есть школы для пациентов, страдающих гипертонией. Там учат лечиться осознанно. Пациенты понимают, что при гипертонии не бывает курсов лечения, терапия уже пожизненная».Вовремя определить гипертонию помогают медосмотры и диспансеризация при поликлиниках.«На диспансеризации гипертонию выявляют достаточно часто, а после 60 лет практически каждый второй пациент страдает этим заболеванием», — говорит кардиолог.На диспансеризации пациента сначала осматривает терапевт. Он же занимается начальными степенями гипертонии — записываться к кардиологу при первых жалобах на давление необязательно. На приеме терапевт обязательно измеряет АД. Если давление 140 на 90 мм рт. ст. и выше, это повод заподозрить начальную степень гипертонии.Однако есть особо тревожные пациенты, которые сразу настроены на негативный результат. Чтобы исключить волнение и психосоматику, для более верных результатов давление нужно измерять по следующей методике:Накладываем манжету и кладем руку на уровне груди.Ждем от 1 до 3 минут, чтобы успокоиться.Измеряем давление.Далее не снимаем манжету и ждем еще минуту.Измеряем давление еще раз. Если показатели ниже, значит, все сделано верно. Фиксируем второе измерение.Если вторые показатели выше, ждем еще минуту и измеряем давление в третий раз.По результатам последних двух измерений выбираем среднее значение — это и будет текущее давление.На какой руке измеряют давление?Когда вы купили тонометр, сначала измерьте давление на обеих руках. На той руке, где давление выше, вы в дальнейшем и будете измерять давление. Менять руки больше не надо.А если гипертония «замаскировалась»?Гипертония бывает маскированная, когда днем на приеме у врача давление нормальное, а ночью повышается. Чтобы это определить, можно пройти суточное мониторирование АД.«Пациент приходит в поликлинику. Ему накладывают манжету на предплечье, вешают регистратор и отпускают домой. В течение суток каждые полчаса тонометр измеряет давление, — рассказывает кардиолог. — На следующий день пациент приходит в поликлинику, и по результатам суточного мониторинга врач оценивает степень повышения систолического (верхнего) давления и диастолического (нижнего), а также изменчивость давления в течение суток».Как и зачем вести дневник давления«Поставить диагноз по одному измерению АД нельзя, — объясняет Татьяна Штырова. — Чтобы помочь диагностике, пациенту нужно вести дневник давления и пульса».Измеряйте давление и пульс в течение двух недель: утром, когда проснулись (это так называемое базальное давление, которое дает понять, что с человеком происходило ночью) и вечером с 19.00 до 21.00.Спустя 14 дней пациент с дневником приходит к врачу на повторный прием.Кроме того, дневник давления ведут, чтобы понять адекватность терапии.«Развернутый клинический эффект препарата оценивается через месяц после начала приема. Чтобы правильно подобрать дозу лекарства, мы просим пациента в течение этого времени вести дневник давления», — комментирует кардиолог.ВАЖНО!Есть тонометры, которые надевают на запястье. Но такие приборы подходят пациентам до 45 лет. С возрастом артерии более жесткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением. Пациенты старше 45 лет измеряют АД только на предплечье.Если чувствуете, что данные тонометра не совпадают с вашими ощущениями, его нужно перепроверить. Принесите прибор на прием к врачу — доктор измерит давление сначала вашим тонометром, а потом своим. Кроме того, сверить цифры можно в аптеках, где есть возможность бесплатно измерить давление.Почему нельзя ориентироваться на симптомы«Чем раньше развилась гипертония, тем пациент менее чувствителен к повышенным цифрам давления — его артерии уже привыкли, — объясняет кардиолог. — АД может быть 200, а клинические проявления минимальны. Поэтому стоит регулярно измерять давление, хотя бы с утра, перед выходом из дома».