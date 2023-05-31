Отвечает врач: что делать при сильном отравлении на даче

Как самостоятельно помочь себе, если вы отравились во время отдыха на даче, что ни в коем случае нельзя делать и в каких случаях надо незамедлительно вызывать скорую помощь?На эти и другие вопросы об отравлении ответил врач общей практики Денис Прокофьев.Симптомы отравленияНа даче человек, как правило, сталкивается с пищевой токсикоинфекцией на фоне употребления пищи или алкоголя. При пищевом отравлении возникают следующие симптомы:рвота и тошнота;диарея;боль в животе;головная боль;слабость;судороги;высокая температура;водянистый или кровавый кал.Алкогольное опьянение часто сопровождается головными болями, затрудненным дыханием, тошнотой и рвотой, потемнением в глазах, нарушением слуха и зрения.Что делатьЕсли вы переборщили с алкоголем или съели что-то несвежее, необходимо придерживаться четкой схемы лечения.Основным компонентом лечения является энтеросорбент: это полисорб или смекта, затем — энтеросептик, например, энтеросфурил. Чем лучше энтеросептик, тем больше патологических бактерий он перекрывает.Затем обязателен фермент, например, микрозим или креон. Четвертый компонент — спазмалитик, если есть сильные боли. Пятый компонент лечения — это солевые растворы, направленные на предотвращение обезвоживания организма.Обезвоживание происходит при сильной диарее и рвоте, которыми сопровождаются отравления. Это состояние очень опасно для организма. Если вовремя не восполнить водный баланс, возможен даже летальный исход. Также необходимо придерживаться диеты, временно исключив из рациона продукты, раздражающие слизистую оболочку пищеварительного тракта. Среди них — острая пища, кофе, алкоголь, молочные и жирные продукты.Врач также предупредил, что при симптомах отравления главное — не употреблять препараты, останавливающие диарею. Приняв подобные лекарства, можно вызвать сильную интоксикацию: токсины и бактерии останутся внутри организма, и состояние человека только ухудшится.Когда вызывать скорую помощьЕсли рвота длится более двух дней, диарея — больше трех, в кале есть примеси крови, он приобрел черный цвет, температура 38 градусов и выше, сохранятся сильные боли, необходима вызвать скорую помощь.При алкогольном опьянении скорую помощь нужно срочно вызвать при: потери сознания, сильной рвоте, судорогах, редком и нерегулярном дыхании, помутнении сознания.Скорая вызывается в том случае, если человек самостоятельно не справляется. По идее любого человека с пищевой токсикоинфекцией можно положить в стационар. Для этого его состояние должно быть расценено как среднее или тяжелое, и в этом случае он будет госпитализирован.