Дерматолог Андрян: избыток сахара и простых углеводов ведет к появлению ранних морщин

Врач-дерматолог Кнара Андрян: сахар входит в число продуктов, провоцирующих раннее старение кожи.Дерматолог Андрян предупредила о негативном влиянии на состояние кожи продуктов, присутствующих сегодня в повседневном рационе многих людей. Одним из них врач назвала сахар – прежде всего употребляемый с избытком на регулярной основе. По словам дерматолога, избыток сахара ведет к появлению ранних морщин, негативно влияя на выработку коллагена – белка, обеспечивающего коже гладкость и упругость.«Главный враг кожи — сахар. Он провоцирует гликацию — объединение сахаров с белками и дальнейшее уплотнение коллагена. Из-за этого процесса появление морщин ускоряется», - объяснила врач-дерматолог «Ленте.ру».Андрян добавила, что схожим с сахаром эффектом обладают практически все продукты, богатые простыми углеводами (к ним, например, относятся продукты из рафинированного зерна, изделия из пшеничной белой муки, разнообразные хлопья, сухофрукты). Увлеченность такой пищей, ее избыток в ежедневном меню тоже может стать причиной появления ранних морщин.Дерматолог обратила внимание на то, что простыми углеводами также насыщены алкогольные напитки. Частая выпивка провоцирует появление на лице сосудистой сеточки и мелких морщин.Для сохранения моложавого вида кожи Андрян посоветовала употреблять в достаточном количестве клетчатку и белок (прежде всего, из продуктов животного происхождения). Что также важно для молодости кожи – полноценно высыпаться и быть устойчивым к стрессу.

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