Терапевт Никитина: женщины после 30 лет становятся подвержены проблемам с почками

После 30 лет болезни почек могут поражать как женщин, так и мужчин, но женщины подвергаются более высокому риску.Врач-терапевт Светлана Никитина объяснила, почему женщины после 30 лет становятся подвержены проблемам с почками.ИМП (инфекции мочевых путей). Это заболевание, поражающее мочевыводящую систему, чаще встречается у женщин, чем у мужчин, по анатомическим причинам. По словам медика, если ИМП не лечить в нужное время, оно может привести к серьезным проблемам с почками.Поликистоз почек. Он характеризуется ростом многочисленных кист в почках. Женщины становятся подвержены этой проблеме под влиянием гормонов. В частности, развитию поликистоза почек способствуют гормональные изменения во время беременности.Камни в почках. Терапевт Никитина добавила, что гормональные колебания, которые испытывает женский организм на разных стадиях жизни, также могут влиять на образование камней в почках.Хроническая болезнь почек. Женщины в возрасте 30 лет могут подвергаться более высокому риску этой проблемы с почками из-за гормональных изменений и наличия определенных заболеваний – гипертонии, диабета, аутоиммунных заболеваний.