Нездоровая пища может нарушить сон, изменив активность мозга

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Рацион с высоким содержанием жиров и сахара может снизить качество сна, нарушая электрическую активность мозга во время глубокого сна. Джонатан Седернаес из Упсальского университета в Швеции и его коллеги проверили влияние западной диеты с высоким содержанием жиров и сахара на медленноволновой сон у 15 мужчин со средним возрастом 23 года.Когда мы ложимся спать, электрическая активность нашего мозга замедляется. Высокочастотные мозговые волны, которые преобладают, когда мы бодрствуем, называемые бета-волнами, постепенно заменяются низкочастотными, называемыми дельта-волнами.Самая глубокая, наиболее восстанавливающая стадия сна, называемая медленным сном, имеет наибольшую долю дельта-волн. Обычно это происходит в первой половине ночи и позволяет телу восстановиться и укрепить воспоминания.Участников эксперимента случайным образом распределили на диету с высоким содержанием жиров и сахаров или на диету с низким содержанием жиров и низким содержанием сахара в течение одной недели. Затем они спали одну ночь в лаборатории, надев шапку для электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы записать электрическую активность своего мозга. После перерыва в несколько недель они перешли на другую диету и повторили лабораторное исследование сна.Участники были обеспечены всем своим питанием и должны были съесть его в установленное время. Диета с высоким содержанием жиров и сахара включала такие продукты, как подслащенные мюсли, пицца и шоколад, в то время как диета с низким содержанием жиров и сахара включала такие продукты, как несладкие мюсли, лосось и овощи. Обе диеты были сопоставимы по калориям.Каждый мужчина обычно спал одинаковое время на двух диетах и чувствовал, что качество их сна было одинаковымОднако записи ЭЭГ показали, что диета с высоким содержанием жиров и сахара нарушала медленноволновой сон, уменьшая долю дельта-волн и увеличивая бета-волны, предполагая, что она была менее спокойной. Это произошло у 11 из 14 мужчин, для которых были собраны полные результаты.Эффект может быть связан с тем, что сахар и жир активируют мозговые пути, которые повышают бодрствование людей, но требуется дополнительная работа, чтобы разгадать механизмы, говорит Седернаес. Он также надеется повторить исследование, чтобы выяснить, происходят ли изменения и у женщин.Мы не знаем долгосрочных последствий нарушения медленного сна таким образом, но мы знаем, что плохое питание обычно приводит к ухудшению здоровья, что может быть частично объяснено их влиянием на качество сна, говорит он.По словам Седернеса, количество медленного сна, которое мы получаем, естественным образом снижается с возрастом, поэтому здоровое питание может быть особенно важно в пожилом возрасте для защиты от дальнейшего ухудшения качества сна.