Вот что произойдет с вашим телом, если вы бросите курить

Всего через восемь недель после последней сигареты с вашим телом, а также с вашей психикой происходят великие вещи.Каждый второй курильщик умирает из-за своей табачной зависимости. Около 50 процентов даже в возрасте до 70 лет. Обычно последствия курения проявляяются "самое позднее к 50 годам".Организм очищается очень быстро"Всего через восемь часов в тело стало поступать гораздо больше кислорода. Уже через день или два многие люди снова почувствовали улучшение запаха и вкуса", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Через две недели функция легких значительно улучшается, что часто заметно во время занятий спортом. Многие чувствуют себя в такой же хорошей форме как и некурящие.«Может случиться так, что у вас будет более сильный кашель, чем раньше. Это потому, что легкие начинают очищаться».Эта "уборка" занимает около месяца. Через месяц ваша иммунная система также значительно укрепится, утверждает Захарова.После трех месяцев воздержания вы можете рассчитывать на значительно лучший сон.Курильщики испытывают никотиновую абстиненцию ночью. От этого они могут просыпаться или спать беспокойно.