Можно ли пить кофе при похудении

Отказ от любимых напитков на диете даётся многим непросто. Диетолог Барби Боулз рассказала, как грамотно вписать кофе в свой рацион.В самом кофейном напитке без добавок нет жира и практически отсутствуют калории. Поэтому американо или эспрессо безопасны для режима питания. Если ваша диета не предусматривает периоды голодания, напиток легко вписать в допустимый калораж.Совсем другое дело, если вы пьёте кофейные напитки вроде латте. Когда добавляют молоко, сливки и сахар, это уже опасно для любой системы питания. Диетолог утверждает, что в среднем капучино или латте — это около 100 калорий. Причём это та пищевая ценность, которая не принесёт вам сытости. Несколько таких стаканов в день перечеркнёт ваши усилия в погоне за фигурой мечты.Вывод: кофе может быть диетическим напитком, если не добавлять в него молоко, сливки, сахар или сиропы.