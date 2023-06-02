Вот почему вы должны есть томатную пасту каждый день - диетолог Пономарева

Эксперт по питанию уверена: если вы заботитесь о собственной красоте, вам следует есть томатную пасту каждый день.Томатная паста очень полезна, поскольку содержит много ценных ингредиентов. Например, ликопин, природный краситель, содержащийся главным образом в кожуре помидоров, является одним из самых мощных антиоксидантов.Столовая ложка каждый день"Есть несколько продуктов, которые я употребляю сама и рекомендую своим пациентам, например, столовую ложку томатной пасты каждый день, чтобы повысить естественную защиту кожи. Каротиноид оказывает антиоксидантное действие и нейтрализует клеточный стресс", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Растительное вещество в томатной пасте более концентрировано, чем в свежих томатах.Лучше, чем свежие помидорыПомидоры в местных супермаркетах собирают недозрелыми из-за часто длинных транспортных путей, и они продолжают созревать во время транспортировки, но без солнечного света. Помидоры для томатной пасты намного дольше висят на солнце, за счет этого они созревают естественным образом и образуется больше ликопина."Томатная паста также содержит много витаминов группы В. Они полезны для мозга, нервов и энергетического обмена. Но в томатной пасте также содержатся витамины С и Е, а также калий".Легко сделать томатную пасту своими рукамиМожете приготовить томатную пасту самостоятельно. Сделать пюре и консервировать проще, чем вы думаете. Гурманы также могут добавить их собственные ингредиенты к концентрату, например, путем добавления чили, базилика или чеснока.