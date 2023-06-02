Эксперт рассказал, как распознать деменцию и можно ли ее остановить

Количество людей, которые страдают деменцией, постоянно увеличивается. Деменция выражается в снижении памяти и нарушении когнитивных функций человека и связана с органическим поражением головного мозга. Врач-психиатр Игорь Куреков рассказал ФАН, можно ли распознать эту болезнь на ранних стадиях и есть ли возможность остановить ее развитие.По словам специалиста, есть ряд признаков, наличие которых может говорить развитии болезни. На них следует обратить особое внимание, ведь чем раньше будет выявлено заболевание, тем менее сильны будут последствия.Среди таких симптомов он назвал проблемы с памятью, рассеянность, дезориентированность, быстрая утомляемость, появление странных мыслей, проблемы со сном и речь, изменения в настроении и поведении.Все это должно насторожить и стать поводом для обращения к специалистам. И хотя сама болезнь как таковая не лечится, все же существуют способы замедлить ее развитие и именно поэтому столь важную роль играет раннее диагностирование.Всего же выделяют три стадии развития деменции – от незначительного ухудшения интеллектуальных способностей, до полной потери способности самостоятельно выполнять даже простейшие действия.