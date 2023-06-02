Врач ФМБА назвала три кардиологических диагноза, которых на самом деле не существует

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Если в вашей медицинской карте после визита к кардиологу вдруг появятся эти диагнозы, знайте: их на самом деле нет. Но почему врачи их «выдумывают»?Диагнозы, которые иногда ставят врачи, по факту не существуют или не точны, поэтому и лечение часто оказывается малоэффективным.Например, нет диагноза «дисбактериоз», «песок в почках», «эрозия шейки матки» или «часто болеющий ребенок». Но тем не менее их нередко «рисуют» в медкартах пациентов.Врач ФМБА рассказала, что есть такая практика и у кардиологов.Кто «придумывает» диагнозы«На сегодняшний день все диагнозы устанавливаются на основе МКБ — международной классификации болезней. Этот документ разрабатывается ВОЗ и пересматривается раз в десять лет, — объяснила „Доктору Питеру“ кардиолог, гериатр ФКНЦ ФМБА Светлана Мартынова. — В ходе пересмотров добавляются новые заболевания, классификации и понятия, обновляются диагностические критерии различных нозологий. В некоторых случаях определенные заболевания могут быть удалены из МКБ».Каждой болезни в МКБ присваивается код. В случае если патологии нет в международной классификации болезней, то это означает, что такого заболевания не существует.Несуществующие кардиологические диагнозы«Самый распространенный несуществующий диагноз в кардиологии — вегетососудистая дистония (ВСД), - отмечает врач-кардиолог. — Его синоним — нейроциркуляторная дистония. К симптомам лжезаболевания относят: головокружение, предобморочные состояния, учащенное сердцебиение, чрезмерную потливость, боль в сердце, тревожность, перепады температуры тела, пониженное или повышенное артериальное давление, нарушение работы желудочно-кишечного тракта».Но на самом деле под так называемой вегетососудистой дистонией могут скрываться опасные сердечно-сосудистые заболевания, например гипертония или ишемическая болезнь сердца, отмечает кардиолог.«Предынфарктное или предынсультное состояние — еще два несуществующих кардиологических диагноза, — продолжает Светлана Мартынова. — При инсультах и инфарктах происходит закупорка сосудов мозга или сердца. Спрогнозировать, что пациента завтра или через неделю поразит одна из этих патологий, не способен ни один врач. Специалисты могут говорить о повышенном риске закупорки сосудов в том случае, если у человека во время обследований диагностировали тромбы или атеросклеротические бляшки».Доктор уточняет, что предынсультным состоянием корректно называть транзиторную (церебральную) ишемическую атаку (ТИА).«При этом состоянии проявляются симптомы, характерные для инсульта — потеря ориентации в пространстве, онемение части лица, головокружение, судороги. Если у человека появились признаки ТИА, то необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь», — резюмирует кардиолог.«Не все врачи готовы сказать, что вы здоровы»Врачей, которые готовы честно сказать пациенту, жалующемуся на то или иное недомогание, что он на самом деле здоров, очень мало, считает врач-терапевт. Для этого есть весомая причина.«Врачи боятся писать диагноз „здоров“. А вдруг что-то там все же есть? Потом еще крайним сделают, — объясняет терапевт. — Но в медицине порой нужно иметь смелость и дерзость сказать правду, даже если она уродливая и неприятная для пациента. Да, удивительно, но есть пациенты, которые не хотят слышать, что они здоровы, но именно это им и нужно сказать. Спокойно, мягко, с обоснованием, но настойчиво. Иначе ни им житья не будет, ни другим врачам. Да, может быть жалоба, от которой придется отписываться. Но такова специфика профессии».Как отличить настоящую болезнь от ипохондрии«У болезни нет выходных. Если есть субстрат, если какой-то орган выведен из строя или работает с перебоями, то симптомы будут объективными, а в анализах — значимые отклонения, — объясняет врач. — Если жалобы то есть, то нет, то с высокой долей вероятности это естественные колебания».«Если вы сдали анализы, прошли обследования, но так ничего и не нашли, врачи разводят руками, а жалобы нельзя измерить (как измерить плохое настроение или упадок сил?) — задумайтесь, а не ищете ли вы несуществующую кошку в темной комнате, — говорит Филипп Кузьменко. — Попробуйте сделать паузу, отпустить ситуацию, переключите фокус внимания. Может случиться так, что вы забудете про жалобы и проблема разрешится сама собой. Так чаще всего и бывает.