Врач Мясников рассказал о существующих в медицинской среде заблуждениях

Врач Мясников назвал одним из бытующих среди самих медиков заблуждений мнение о пользе капельниц при гипертонии.По словам врача Александра Мясникова, в медицинской среде существуют заблуждения, которые могут влиять на лечение и его результаты. В частности, «устойчивым заблуждением» и непонятно откуда взявшимся «историческим атавизмом» он назвал табу на контакт места прививки с водой.«Место прививки мочить можно!» - заявил Александр Мясников.Еще одно заблуждение, существующее в медицинской среде, – убежденность в пользе капельниц в лечении гипертонии. Говоря об этом, доктор Мясников подчеркнул, что назначение капельниц гипертоникам является грубейшей ошибкой.Другая ошибка – это рекомендации о приеме витаминов с целью укрепить иммунитет.«Укреплять иммунитет прежде всего помогают правильное питание с ограничением калорий, физические нагрузки, закаливание, а также отказ от вредных привычек», - добавил доктор.Также распространенным в медицинской среде заблуждением врач Мясников считает назначение гречки пациентам с проблемой низкого гемоглобина. Специалист заметил, что хотя гречка является источником железа (необходимого организму для восполнения гемоглобина), из этой крупы оно практически не усваивается. Таким пациентам следует употреблять в пищу больше мяса и рыбы.