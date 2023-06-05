Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений
Чтобы не чувствовать боли утром после тренировки всегда нужно растягивать бедренные мышцы.
Упражнения для растяжки бедренных мышц
1. Первое упражнение особенно полезно для тех, у кого постоянно болят колени.
Необходимо:
лежа на полу на правом боку положить голову на левую руку;
согнуть левую ногу, стараясь коснуться пяткой ягодиц;
растянуть мышцу бедра пульсирующими движениями;
через полминуты повторить аналогичные действия с правой ногой.
2. Второе упражнение классическое. Нужно:
встать, выровнять спину, одну ногу согнуть и ухватить рукой голень;
сомкнуть колени (для сохранения баланса рукой можно держаться за опору) и потянуться пяткой к ягодицам;
спустя 30-50 секунд повторить все действия с другой ногой.
3. Для выполнения третьего упражнения необходимо:
встать, выровнять спину, сделать выпад назад с опорой на колено (для сохранения баланса рукой можно держаться за опору);
левой рукой взять левую стопу и потянуть ее к ягодицам;
спустя 20-30 секунд повторить аналогичные действия с другой ногой.
4. Для выполнения четвертого упражнения нужно:
сесть на пол и выпрямить ноги;
правым коленом коснуться пола, а правой пяткой левого бедра;
прямую левую ногу отвести в сторону, затем согнуть в колене и приподнять;
левой рукой охватить левую стопу и не спеша растянуть бедренную мышцу;
спустя 10-20 секунд повторить все действия с другой ногой.
5. Пятое упражнение помогает хорошо проработать бедренные мышцы. Необходимо:
лечь на пол, вниз животом;
согнуть ноги в коленях и охватить их руками, чтобы локти при этом были направлены вверх;
поднять максимально грудь;
сделать 5 вдохов и расслабиться.
Эти упражнения действительно эффективны. Тренируйтесь правильно и в удовольствие!
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