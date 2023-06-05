Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

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При занятии спортом всегда работают квадрицепсы – ЧЕТЫРЕХГЛАВЫЕ БЕДРЕННЫЕ МЫШЦЫ, разгибающие голени в коленных суставах. Но если после интенсивной тренировки вы забудете их растянуть, тогда на следующий день ощущение боли в бедрах обеспечено. Но есть способ этого избежать.Чтобы не чувствовать боли утром после тренировки всегда нужно растягивать бедренные мышцы.Упражнения для растяжки бедренных мышц1. Первое упражнение особенно полезно для тех, у кого постоянно болят колени.Необходимо:лежа на полу на правом боку положить голову на левую руку;согнуть левую ногу, стараясь коснуться пяткой ягодиц;растянуть мышцу бедра пульсирующими движениями;через полминуты повторить аналогичные действия с правой ногой.2. Второе упражнение классическое. Нужно:встать, выровнять спину, одну ногу согнуть и ухватить рукой голень;сомкнуть колени (для сохранения баланса рукой можно держаться за опору) и потянуться пяткой к ягодицам;спустя 30-50 секунд повторить все действия с другой ногой.3. Для выполнения третьего упражнения необходимо:встать, выровнять спину, сделать выпад назад с опорой на колено (для сохранения баланса рукой можно держаться за опору);левой рукой взять левую стопу и потянуть ее к ягодицам;спустя 20-30 секунд повторить аналогичные действия с другой ногой.4. Для выполнения четвертого упражнения нужно:сесть на пол и выпрямить ноги;правым коленом коснуться пола, а правой пяткой левого бедра;прямую левую ногу отвести в сторону, затем согнуть в колене и приподнять;левой рукой охватить левую стопу и не спеша растянуть бедренную мышцу;спустя 10-20 секунд повторить все действия с другой ногой.5. Пятое упражнение помогает хорошо проработать бедренные мышцы. Необходимо:лечь на пол, вниз животом;согнуть ноги в коленях и охватить их руками, чтобы локти при этом были направлены вверх;поднять максимально грудь;сделать 5 вдохов и расслабиться.Эти упражнения действительно эффективны. Тренируйтесь правильно и в удовольствие!