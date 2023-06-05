10 причин проводить больше времени на природе

Проведение времени на природе имеет множество полезных эффектов на физическое и психическое здоровье и может предотвратить многие заболевания, связанные с сидячим образом жизни.Вот несколько причин, почему время, проведенное на природе, может служить профилактикой таких заболеваний.1. Это улучшает кратковременную памятьИсследователи обнаружили, что прогулки на природе полезнее прогулок по городу. Участники прошли короткий тест на запоминание, а затем их разделили на две группы. Одни отправились на прогулку по дендрарию, а другие по городским улицам. Вернувшись, участники снова прошли тест. Оказалось, что результаты тех, кто гулял на природе, улучшились почти на 20%. А вот прогулка по городу практически не повлияла на результаты.К аналогичному выводу пришли и исследователи, изучавшие влияние прогулок на пациентов с депрессией.2. Это снимает стрессКогда мы находимся в лесу, у нас снижается частота сердечных сокращений и уровень кортизола — гормона, который считается индикатором стресса. В Японии для снятия стресса даже прописывают «лесные ванны».А у офисных сотрудников стресс снижается, даже если в кабинете просто есть окно с видом на природу.3. Это снижает уровень воспаленияВоспаление связано с аутоиммунными расстройствами, заболеваниями кишечника, депрессией и раком. Учёные обнаружили, что после пребывания в лесу уровень воспаления в организме снижается как у молодых, так и у пожилых людей.4. Это избавляет от умственного утомленияНаверняка вам знакомо чувство, когда мозг как будто глохнет и вы ни на чём не можете сосредоточиться. Такое состояние называют умственным утомлением. Отдохнуть и вернуться в норму поможет пребывание на природе. По данным исследований, люди чувствуют себя лучше даже при виде изображений природы.5. Это помогает бороться с депрессией и тревожностьюПрогулки по лесу снижают тревожность и плохое настроение и могут применяться как дополнение к курсу лечения депрессии . Причём положительный эффект усиливается, если во время прогулки находиться поблизости от воды. Также полезны занятия спортом на природе. Они улучшают настроение и повышают самооценку.6. Это полезно для зренияУчёные обнаружили, что отдых на природе снижаету детей риск возникновения близорукости.Тайваньские исследователи наблюдали за двумя находящимися рядом школами, где количество страдающих близорукостью детей было примерно одинаковым. Они попросили руководство одной школы, чтобы ученики на переменах больше времени проводили на улице. Через год доля близоруких детей в этой школе составила 8,41%, а во второй — 17,65%.7. Это улучшает концентрациюВо время одного эксперимента исследователи давали участникам утомительные задания, истощающие концентрацию. Затем одна группа участников совершила прогулку на природе, другая по городу, а третья просто отдыхала, никуда не выходя. Через некоторое время все участники выполнили задание на поиск и исправление ошибок. Наилучшие результаты показали те, кто гулял на природе.Прогулки помогают даже детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Было обнаружено, что им легче концентрироваться после 20-минутной прогулки в парке.8. Это помогает мыслить творческиПредставьте лечение без побочных эффектов, доступное каждому, которое к тому же улучшит ваши творческие способности. Всё это даёт пребывание на природе.По данным исследований, у тех, кто находится на природе в течение четырёх дней, творческое мышление при решении проблем улучшается на 50%.9. Это снижает давлениеЯпонские исследователи обнаружили, что прогулки по лесу не только снижают уровень гормона стресса на 15%, но также понижают кровяное давление.10. Это может стать профилактикой ракаХотя пока нет точных доказательств, по предварительным данным пребывание на природе, особенно в лесу, стимулирует выработку противораковых белков.Также учёные из Японии обнаружили, что в районах с большим количеством лесов уровень смертности от рака ниже.