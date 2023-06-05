Дерматолог Филева рассказала, какие признаки на коже могут предупреждать о сахарном диабете

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При развитии сахарного диабета в крови постоянно повышен уровень глюкозы. Это неблагоприятно отражается на состоянии сосудов, кожных покровов и нервных окончаний. Поэтому диабетикам важно следить за собой.Поскольку при сахарном диабете страдает обмен веществ, это неизменно отражается на внешности и работе внутренних органов. Заметны проявления на коже и в работе мелких капилляров, нарушается восприятие импульсов нервными окончаниями.Из-за избытка глюкозы и накопления промежуточных продуктов метаболизма кожа становится сухой, чувствительной, хуже заживают ранки и повреждения. Как защититься от осложнений, вызванных сахарным диабетом, «Доктору Питеру» дерматолог лаборатории «Гемотест» рассказала Александра Филева.Высокий сахар — основа проблемСахарный диабет (СД) — это целая группа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Люди с СД не могут нормально усваивать углеводы, в результате у них в крови существенно повышается уровень глюкозы. Такое состояние называется гипергликемией.Из-за гипергликемии страдают практически все органы и системы, особенно глаза, почки, нервы, сердце и кровеносные сосуды. В свою очередь поражение периферических нервов и сосудов часто приводит к развитию диабетической стопы: кожа на ногах становится слишком сухой и тонкой, легко травмируется, на ней образуются язвы, абсцессы. Без лечения на стопе может появиться гангрена — омертвение тканей, объясняет Александра Филева.Кожа становится очень сухойПри сахарном диабете кожа обезвоживается — становится очень сухой, начинает шелушиться. Нарушается работа сальных и потовых желез. Кроме того, часто возникает зуд, образуются эрозии, трещины, повышается риск развития кожных инфекций.Изменения кожи у диабетика достаточно типичны, особенно если сахар в крови не контролируется, он часто остается высоким. Дерма грубеет, снижается ее упругость, возникает шелушение с сухостью, пушковые волосы могут выпадать.В области ладоней и подошв формируются трещины и омозолелости, кожа приобретает желтоватую окраску. Ногти постепенно деформируются, утолщаются, возникает подногтевой гиперкератоз.По изменениям кожи можно заподозрить болезньНередко именно изменения кожи, например длительный зуд и сухость кожи, слизистых, частые грибковые, бактериальные инфекции, которые трудно поддаются лечению и рецидивируют, наталкивают врача на мысль о том, что у человека может быть повышен уровень глюкозы крови.Нередкими проблемами диабетиков могут быть стафилококковые и стрептококковые поражения, развитие рожистого воспаления кожи. Из-за нарушения циркуляции крови по капиллярам и поражения периферических нервов, страдает иммунная защита, меняется процесс терморегуляции, повышается потливость, особенно в области кожных складок, что ведет к опрелостям. Поскольку страдает чувствительность, люди часто получают травмы, которые долго не заживают и становятся причиной осложнений. Особенно проблемные в этом отношении стопы.Как ухаживать за кожей диабетикаСнизить риск инфицирования и избежать осложнений помогут несложные правила ухода.Прежде всего пациентам с сахарным диабетом нужно ежедневно мыть ноги теплой — до 37 °С — водой, затем аккуратно просушивать стопы мягким полотенцем, не забывая о межпальцевых промежутках. Если кожа на ногах сухая, то после мытья полезно нанести на нее крем, содержащий мочевину, только избегайте области между пальцами.Обрабатывать ногти следует не ножницами, а пилочкой, не закругляя уголки. Ороговевшие участки кожи удалять пемзой или специальной неметаллической пилкой для ног.Дома и на улице нужно обязательно надевать обувь с бесшовными носками или колготками. Менять их следует ежедневно.Если кожа на ногах сильно травмируется, стоит проконсультироваться с ортопедом — возможно, ситуацию исправит профилактическая или сложная ортопедическая обувь.Если ноги замерзли, не нужно согревать их грелкой или горячей водой: из-за потери чувствительности можно ненароком получить ожог. Лучше надеть теплые носки.При сахарном диабете высока вероятность грибковых инфекций, которые поражают складки кожи и ногтевые пластины. Поэтому кожу и межпальцевые промежутки необходимо осматривать каждый день. Если обнаружились повреждения, то их нужно обработать бесцветным антисептическим раствором на водной основе. Спиртовые и красящие растворы применять нельзя, говорит Александра Филева.При данном заболевании важно следить за уровнем сахара в крови и принимать лекарственные препараты строго в соответствии с назначением врача. Но если диабетической стопы избежать не удалось, человеку может потребоваться помощь хирурга, невролога и других специалистов.