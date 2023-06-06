5 привычек, которые сделают ваше сердце больным – советы кардиолога Варфоломеева

Миллионы людей живут с сердечными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, что может привести к летальному исходу.Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом, а также наиболее частой причиной сердечного приступа. Как и в случае любого другого заболевания, существуют факторы, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кардиолог рассказала о пяти наиболее распространенных факторах риска сердечных заболеваний.Повышенное артериальное давление«Высокое давление, если его не контролировать, может повлиять на ваше сердце и другие основные органы вашего тела, включая почки и мозг. Высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей», потому что оно обычно не имеет симптомов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .ДиетаНездоровая диета с высоким содержанием соли, жира и сахара может привести к затвердению артерий и увеличить риск сердечного приступа.Жирная пища содержит нездоровый тип холестерина. Если вы потребляете больше холестерина, чем может использовать организм, лишний холестерин может накапливаться в стенках артерий, в том числе в стенках сердца.АлкогольУпотребление слишком большого количества алкоголя может поднять кровяное давление до нездорового уровня.«Употребление более трех напитков за один присест временно повышает кровяное давление. Повторяющееся запойное употребление алкоголя может привести к долгосрочному повышению артериального давления».Неактивный образ жизниЭто также может увеличить вероятность развития других факторов риска сердечных заболеваний, таких как ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови и диабет 2 типа.КурениеКурение очень вредно для вашего сердца и легких и увеличивает риск развития болезней сердца и системы кровообращения, так как увеличивает образование бляшек в кровеносных сосудах.