«Купаться запрещено»: Врач Щепеляев назвал заболевания, которыми можно заразиться в водоемах
Специалист отмечает, что купание в водоемах, расположенных вблизи города – затея весьма опасная. Ведь здесь можно заразиться множеством опасных вирусов и бактерий. И в зависимости от региона опасность может значительно меняться. Если в одних регионах главной опасностью остается кишечная палочка, то в других частях страны можно подхватить даже холеру.
Кроме того, нередко на коже отдыхающих может проявляться сыпь, сопровождаемая неприятным зудом. Такие симптомы, говорит Даниил Щепеляев, могут быть вызваны рядом факторов – от аллергии на отдельные компоненты воды до инфекции или заражения паразитами. Поэтому купаться следует исключительно в предназначенных для этого местах.
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