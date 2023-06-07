Потребление большего количества антиоксидантных флаванолов помогает замедлить ухудшение памяти у пожилых людей

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PNAS, связало возрастную потерю памяти с диетой с низким содержанием флаванолов. Исследование показало, что восполнение этих фитонутриентов улучшило результаты тестов на память у пожилых людей, что указывает на важность флаванолов для оптимального здоровья мозга у стареющего населения.Исследование, в котором приняли участие более 3500 пожилых людей, обнаружило корреляцию между потреблением флаванола и производительностью памяти. В частности, взрослые старше 60 лет, в рационе которых было мало флаванолов, показали улучшение показателей памяти после увеличения потребления этих фитонутриентов. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что стареющему мозгу требуются определенные питательные вещества, чтобы оставаться здоровым, как и развивающемуся мозгу.Флаванолы, также известные как катехины, представляют собой соединения, естественным образом присутствующие в растениях и обладающие антиоксидантными свойствами. Флаванолы являются основными полифенолами, которые придают какао и темному шоколаду их многочисленные преимущества для здоровья.Поскольку флаванолы являются мощными антиоксидантами, они могут защищать клетки, в том числе нейроны головного мозга, от окислительного стресса. Известно, что окислительный стресс повреждает здоровые клетки и играет роль в развитии и прогрессировании хронических заболеваний, таких как рак, диабет, болезни сердца и болезнь Альцгеймера. Считается, что накопление окислительного повреждения в головном мозге, а также снижение антиоксидантной защиты также способствуют возрастному дефициту памяти у пожилых людей.Поскольку растительные продукты, такие как чай, лук, капуста, виноград, ягоды, помидоры и салат, содержат большое количество антиоксидантных флаванолов, они считаются отличными продуктами для поддержания здоровья мозга. Это означает, что пожилые люди могут поддерживать оптимальную работу мозга, соблюдая диету, богатую этими суперпродуктами для мозга.В своей статье исследователи отметили, что когнитивное старение происходит в гиппокампе на основании многочисленных исследований. Считается, что эта часть мозга имеет решающее значение для обучения и долговременной эпизодической памяти и позволяет людям вспоминать личный опыт.Поскольку есть доказательства того, что диета, особенно потребление флавонолов, может влиять на когнитивное старение, исследователи изучили влияние повышенного потребления флавонолов на память, зависящую от гиппокампа, у пожилых людей, которые нечасто употребляли продукты, содержащие флавонолы. Они также рассмотрели эффект диетического вмешательства, которое включало регулярный прием экстракта какао в течение трех лет в течение длительного времени.После года мониторинга более 3000 участников (средний возраст 71 год), которым случайным образом назначали либо экстракт какао, либо плацебо, исследователи обнаружили, что увеличение потребления флаванола с пищей помогло улучшить память, зависящую от гиппокампа, у людей с изначально низким потреблением флаванола. Улучшения были количественно оценены на основе баллов участников теста ModRey, который оценивает заучивание списка и воспроизведение эпизодической памяти.Исследователи также сообщили, что степень улучшения, которое они наблюдали в тесте ModRey, была связана с величиной увеличения концентрации биомаркеров флаванола в моче участников, что еще раз доказывает, что потребление флаванола значительно влияет на производительность памяти.Исследователи отметили, что это преимущество может быть связано со способностью флаванолов стимулировать ангиогенез или образование новых кровеносных сосудов. Увеличивая приток крови к гиппокампу, флаванолы позволяют мозгу работать лучше, тем самым восстанавливая память и останавливая когнитивное старение.Более раннее исследование, опубликованное в Neurology, также сообщало об аналогичном эффекте, но на этот раз о флавонолах. Как и флаванолы, флавонолы представляют собой класс флавоноидов с мощными антиоксидантными свойствами. Это наиболее распространенные флавоноиды, содержащиеся в пищевых продуктах, и в изобилии присутствуют в различных фруктах и овощах.Проанализировав данные 961 участника проекта Rush Memory and Aging Project, исследователи обнаружили, что более высокое потребление флавонолов было связано с более медленными темпами снижения глобального познания, эпизодической памяти, скорости восприятия, семантической памяти, рабочей памяти и зрительно-пространственных способностей. Исследование конкретно связало потребление двух флавонолов, а именно кемпферола и кверцетина, с более медленным общим снижением когнитивных функций у пожилых людей.Кемпферол, широко изученный антиоксидант, известен своим благотворным действием против воспалительных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные заболевания. Его можно найти в суперпродуктах, таких как чай, брокколи, белокочанная капуста, помидоры, клубника и виноград. Некоторые популярные травы, используемые в традиционной медицине, такие как гинкго билоба и моринга, а также пчелиный прополис, также являются богатыми источниками кемпферола.Кверцетин — ярко-желтый пигмент, широко распространенный в растениях. Было обнаружено, что еще один мощный антиоксидант, содержащийся в пищевых продуктах, кверцетин помогает уменьшить воспаление, облегчить симптомы аллергии, снизить кровяное давление и защитить от болезни Альцгеймера и деменции. К богатым источникам кверцетина относятся каперсы, желтый и зеленый перец, лук-шалот, спаржа, красные яблоки, красный виноград, ягоды и чай.Флаванолы являются полезными соединениями, которые могут поддерживать здоровую функцию мозга. Чтобы поддерживать оптимальную работу мозга с возрастом, лучше добавить в свой ежедневный рацион продукты, богатые флаванолами, такие как чай, свежие фрукты и много зеленых листовых овощей.